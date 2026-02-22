Puerto Plata participará en la Feria Turismo Colombia

PUERTO PLATA, República Dominicana.- Puerto Plata confirmó su participación en la Feria Internacional de Turismo ANATO, que se celebrará del 25 al 27 de febrero, en el recinto ferial Corferias, de Bogotá, Colombia.

La delegación dominicana estará liderada por el Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (ASHONORTE), la Asociación de Hoteles, Condominios y Establecimientos Comerciales de Playa Dorada, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas de Sosúa y Cabarete (ASHORESOCA), la Oficina Regional Norte del Ministerio de Turismo (MITUR), la Alcaldía Municipal de Puerto Plata y Copa Airlines, consolidando una representación articulada del sector hotelero y turístico de la provincia ante uno de los principales escenarios de comercialización de América Latina.

Como parte de esta participación institucional, han confirmado su presencia empresas miembros de estas asociaciones, entre ellas, VH Hotels & Resorts, Lifestyle Holidays Vacation Resort, Runners Adventures, Ocean World Adventure Park, Caribbean Adventure Tours, Ocean Winds, Manureva Tours, Iberostar Waves Costa Dorada, BlueBay Villas Doradas, Viva Resorts by Wyndham, Amhsa Marina Hotels & Resorts, Coral Hospitality Corp. (Holiday Inn Puerto Plata y Green One Playa Dorada) y ADOMPRETUR, fortaleciendo así la proyección integral del destino ante el mercado colombiano y el Cono Sur.

En el marco de la agenda oficial, se realizarán diversas presentaciones del destino Puerto Plata, en las que se destacarán sus principales atributos diferenciadores, la diversidad de su oferta turística y su conectividad aérea. Se hará especial énfasis en la ruta operada por Copa Airlines, la cual facilita el acceso desde distintos mercados de Suramérica hacia la costa Norte dominicana, fortaleciendo así el posicionamiento internacional del destino.

Estas presentaciones se desarrollarán bajo un formato diseñado para fortalecer relaciones comerciales, generar nuevas oportunidades de negocio y consolidar alianzas estratégicas en este importante mercado.

La presencia en ANATO 2026 forma parte de la estrategia de promoción internacional del destino, orientada a fortalecer su competitividad, diversificar los mercados emisores y afianzar a Puerto Plata como uno de los destinos más completos y atractivos del Caribe.