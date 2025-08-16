Pueblo está hastiado por largos apagones, señala el Vice de FP
SANTO DOMINGO.- El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, afirmó que la incapacidad del gobierno del PRM tiene al pueblo hastiado con las largas tandas de apagones en todo el territorio nacional, y las autoridades no dan la cara.
En un documento de prensa, expresó que a pesar de ser el gobierno que más recursos públicos ha manejado todos los servicios han empeorado de manera dramática.
“Este gobierno ha tomado prestado más de 50 mil millones de dólares en 5 años de gestión gubernamental y nadie sabe dónde han ido a parar, ya que no pueden exhibir una sola obra en la que puedan justificar la utilización de tan enorme cantidad de recursos”, manifestó.
Sostuvo que ya el pueblo está en un punto de inflexión fruto de la desesperación ante el cúmulo de problemas que se están agudizando.
Alegó que el tema eléctrico estaba prácticamente resuelto y los apagones eran cosa del pasado, pero «el gobierno del cambio de reversa los ha resucitado», llevando a la quiebra a pequeños, medianos empresarios y a emprendedores, ya que lo poco que perciben de sus negocios tienen que invertirlo en la compra de combustibles para sostenerse, y los que no cuentan con una planta eléctrica han tenido que cerrar sus puertas.
Expresó que ya el pueblo tiene cifradas todas sus esperanzas en la Fuerza del Pueblo, convencido de que Leonel Fernández es una necesidad nacional para sacar al país del atolladero.
No me diga.? Y por que tu hablas a nombre del pueblo, cual pueblo.? Desde cuando defienden ustedes al pueblo.?
Mientras dos o tres estén en el poder defendiendo a su gobierno y este país hundido en préstamo estaremos de mal en peor, por la plata baila el mono.
SENORES , ESTE ES UN PAIS LLENO DE POBREZA CON MUCHAS COSAS POR HACER, PERO NO SE PUEDEN HACER TODAS AL MISMO TIEMPO, VER CUAL DE ESAS NE3CESIDADES SON PRIMARIAS, POR EJEMPLO, LA ENERGIA ELECTRICA ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR COLECTIVO DE LA GENTE, PUES DEJEMOS LAS ACERAS Y CONTENAS QUE TANTO CANTALETEAN LOS MUNICIPIOS QUE ESTAN HACIENDO O VAN HACER Y PONGAMOS ESE DINERO PARA LAS REDES ELECTRICAS Y TODO LO QUE SEAS NECESARIO
2. LOS GASTOS DE REPRESENTANCION, LOS ANUNCIOS QUE HACE EL GOBIERNO QUE SE GASTA UNA MILLONA EN ESO Y NO DAS NINGUN RESULTADO, PONGAN ESE DINERO PARA LAS PLANTAS Y REDES ELECTRICAS.LAS EXONERACIONES A LOS DIPUTADOS Y DIETAS,A GENTE QUE TIENE SU SALARIO ,PROHIBALO POR DECRETO. PROHIBALE A ESA GENTE QUE GANA MUCHO EN PESOS Y LOS GASTAN EN DOLARES EN EL EXTRANJERO,QUE SOLO DEBEN SALIR POR PLACER UNA VEZ AL ANO Y COMPRAR CON DOLARES SIN PRODUCIR DOLAREES TAMBIEN LIMITARLOS. SI NO PONEMOS REGLAS NO VAMOS A SALIR DEL HOYO.
Toda esta imprime isaçiob de este mal gobierno de Luis Abinader y el PRM se gracias al apoyo recibido por Leonel Frena diez en el 2020 y que ahora esta repitiendo en el 2024👋👋👋
Apagones por 48 horas gracias a gobierno de satanas llamado PRMAMAGUEVO un aceite mediano hoy cuesta 600 pesos luis abinader es un mama ñema
FUCK PRMIERDA.
Nunca antes, nunca, habia visto yo el pais dominicano como está con el gobierno del PRM.
Un desastre total.
Los corruptos del PLD, dejaron un pais iluminado, y esta gente lo apagó.
Han destruido lo que encontraron y no terminan lo que empiezan.
Aqui en Massachusetts, esperamos que venga un «ciclón batatero» y que ponga gente que resuelva en el Consulado Dominicano en Boston.
Dr. Raúl Hernández P.
Descubrio America hijo de p mal nacido,encantador de serpiente,como nigun otro gobierno ha superado el Robo y la corruption de su gangster jefe sales con cualquier pendejadas para simular un oposicion sin fundamento
Dile al ladrón de tu jefe que busque el dinero que se robó y luego reclamale a los demás.
Pero cuando el era gobierno era peor, vendió la CDE. Fue complice de leoner