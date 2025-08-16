Pueblo está hastiado por largos apagones, señala el Vice de FP

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, afirmó que la incapacidad del gobierno del PRM tiene al pueblo hastiado con las largas tandas de apagones en todo el territorio nacional, y las autoridades no dan la cara.

En un documento de prensa, expresó que a pesar de ser el gobierno que más recursos públicos ha manejado todos los servicios han empeorado de manera dramática.

“Este gobierno ha tomado prestado más de 50 mil millones de dólares en 5 años de gestión gubernamental y nadie sabe dónde han ido a parar, ya que no pueden exhibir una sola obra en la que puedan justificar la utilización de tan enorme cantidad de recursos”, manifestó.

Sostuvo que ya el pueblo está en un punto de inflexión fruto de la desesperación ante el cúmulo de problemas que se están agudizando.

Alegó que el tema eléctrico estaba prácticamente resuelto y los apagones eran cosa del pasado, pero «el gobierno del cambio de reversa los ha resucitado», llevando a la quiebra a pequeños, medianos empresarios y a emprendedores, ya que lo poco que perciben de sus negocios tienen que invertirlo en la compra de combustibles para sostenerse, y los que no cuentan con una planta eléctrica han tenido que cerrar sus puertas.

Expresó que ya el pueblo tiene cifradas todas sus esperanzas en la Fuerza del Pueblo, convencido de que Leonel Fernández es una necesidad nacional para sacar al país del atolladero.

of-am-sp