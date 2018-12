PRSC conocerá este domingo propuestas estatutarias de organización

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) informó que tiene todo listo para la celebración este domingo de la Asamblea Nacional Extraordinaria para conocer las propuestas de reforma estatutaria de esa organización política y la de construir una Tercera Vía Electoral con miras a las elecciones del 2020.

La Asamblea, que será celebrada en la cancha del Club San Carlos, de la capital, también conocerá la propuesta de la línea programática que impulsará el PRSC, según nota enviada a ALMOMENTO.NET.

La actividad está pautada para iniciar a las 10:00 de la mañana con una agenda que incluye verificación del quorum por el Secretario General del PRSC, Ramón Rogelio Genao, y apertura de la sesión a cargo del presidente de la organización, Federico Antún Batlle (Quique).

La agenda también incluye la lectura, conocimiento y aprobación del acta anterior, así como el informe del presidente del PRSC y turnos libres. El discurso de clausura será pronunciado por Federico Antún, en su condición de presidente del Partido.

Se explicó que la Asamblea Nacional Extraordinaria se constituye, de acuerdo al artículo 19 del estatuto del partido, con los miembros del Directorio Central Ejecutivo (DCE), los ex presidente de la organización, los ex presidentes y ex vicepresidentes constitucionales de la Republica que ostenten la calidad de miembros de la entidad política, así como los miembros del Consejo Disciplinario; los legisladores, alcaldes, vice alcaldes, regidores, directores y vocales de Juntas Municipales.

También el presidente, secretario general y de organización de los directorios de Distritos Municipales, circunscripciones electorales, municipales, filiales y del Distrito Nacional, así como el presidente y el secretario general de cada frente sectorial debidamente constituido.

Se espera la asistencia de cientos de delegados de todas las provincias y municipios de todo el país.