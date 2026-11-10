Proyes presenta “Yo Soy Mozart” en Casa San Pablo

SANTO DOMINGO.- La productora Proyes presentó los días 6 y 7 de noviembre el espectáculo “Yo Soy Mozart”, una propuesta que combinó música clásica, humor y educación en Casa San Pablo, bajo la producción general de Edith Smester.

El montaje estuvo protagonizado por el pianista, actor y director de orquesta argentino Axel García Stur, quien interpretó al célebre compositor Wolfgang Amadeus Mozart mediante actuaciones, improvisaciones y dinámicas con los asistentes.

Durante las funciones, niños y adultos participaron en juegos, respondieron preguntas y conocieron aspectos de la vida y obra del músico austríaco, en un ambiente que promovió el aprendizaje y la interacción.

Smester destacó que la iniciativa buscó fortalecer los vínculos humanos mediante el arte, en una época marcada por el predominio de las pantallas y las nuevas tecnologías.

“Esta producción tiene de especial que no se basa en el montaje, se basa más en la conexión. Estamos en una época en la que, luego de tanta tecnología, pantallas y distracciones, conectar nuestro ser con otro ser es el gran reto”, expresó.

Como parte de su compromiso social, Proyes donó la primera función a estudiantes de escuelas públicas, con el propósito de facilitar el acceso a experiencias culturales y educativas.

“Quiero que el público salga con amor a la cultura, con amor a la educación; que vea que aprender puede ser divertido”, manifestó la productora.

Desde 2014, García Stur ha realizado más de 2,000 presentaciones de “Yo Soy Mozart” en países de América Latina y Europa, incluidos Argentina, México, España y Francia.

Fundada en 2011, Proyes cuenta con 15 años de trayectoria en la organización de eventos y ha participado en producciones de artistas internacionales como Coldplay, Michael Bublé, Morat y Karol G.

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