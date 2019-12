Proyecto Tren Maya causa discusiones en México, harán consulta

CIUDAD DE MEXICO.- Antes de la consulta ciudadana sobre el Tren Maya, el Gobierno realizará otra a las comunidades indígenas para saber si esta quiere que se lleve a cabo el proyecto, ha informado el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en un comunicado.

Además, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, ha indicado que si el pueblo, pese a las ventajas del proyecto, no quiere el Tren, no se hará, como ya informó Reportur.mx (AMLO: “Si el pueblo no quiere el Tren Maya, no se hará”).

Durante un recorrido por los cinco estados por los que pasará el Tren Maya -Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo-, el titular del Fonatur ha señalado que antes de la consulta ciudadana, que se realizará el 14 y 15 de diciembre próximo, se llevará a cabo otra a comunidades indígenas.

El proceso iniciará el 30 de este mes y culminará un día antes de la consulta ciudadana. Sin embargo, el Fondo precisó que las comunidades indígenas podrán participar en ambas consultas, como etnia y como ciudadanos.

“Tenemos un compromiso con los habitantes, estamos convencidos de las grandes ventajas que generará el proyecto, pero sino lo quieren, no va”, sostiene Jiménez Pons, quien hizo el recorrido con los gobernadores de los estados mencionados y con funcionarios del Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI), según informa Noticaribe.

En este sentido, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha asegurado que su Gobierno apoyará el trabajo de las consultas que se hará en los próximos días. “En materia de inversión el tren es muy importante para el Estado, representa un monto muy alto de inversión y la posibilidad de trasladarse adecuadamente”.

Fonatur detalló que durante los recorridos por los estados, estuvieron líderes de comunidades mayas, quienes opinaron que las consultas serán un ejercicio importante para que las diversas comunidades expresen para conocer los beneficios del proyecto. Asimismo, lo consideraron como un momento para que los hermanos indígenas tomen la voz y hagan un consenso, agregó.

