Proyecto Romero, GoldQuest y San Juan

El autor es abogado. Reside en San Juan de la Maguana.

Por José Manuel Adames

Es indiscutible que quienes hoy se oponen al Proyecto Romero no lo hacen por un real y profundo conocimiento minero ni mucho menos basado en estudios, es simplemente por desdén y pruritos personales.

Es bien sabido que esos que se han centrado en radicalmente a la extracción minera por parte de GoldQuest, no se han expresado nunca en la extracción de materiales en el Río San Juan, ni en daño que hacen un grupo de desaprensivos cortando árboles maderables y en bosque seco, a orilla del río San Juan, desde el Rosario hasta Guanito, esto por que parece que eso no afecta al agua y la vida..!

Es triste ver a esos autodenominados ambientalistas del patio, proclamándose defensores del agua y la vida y nunca han dicho esta boca es mía en relación al daño que se hace a las aguas del mencionado río San Juan, por parte del vertido totalmente contaminado de los residuos cloacales de la planta de tratamiento de las materias fecales del municipio, que tiene alrededor de 10 años que sus reactores no funcionan y está completamente inservible lo que significa un serio peligro para los usuarios aguas abajo del río hasta comunidades de Barahona.

Mientras los férreos opositores a Romero y GoldQuest andan gritando a los cuatro vientos que hoy se hagan los estudios de impacto ambiental, nuestra provincia San Juan cada día está más afectada por la falta de empleos y la pobreza cunde el pánico entre sus habitantes que sale despavoridos a otras partes del país y el mundo, buscando medios de subsistencia para ellos y los suyos.

Asimismo, los hombres y mujeres del campo cada día pagan con creces el peso de la pobreza dado que las faltas de oportunidades y la creciente baja producción agrícola es latente y no permite mejorar condiciones de vida y a los ambientalistas de estos lares no se le escucha decir nada en favor de esos hijos del pueblo y mucho menos se manifiestan por las calles de San Juan, para reclamar mayor y reales atenciones para los dominicanos de ésta valiosa tierra del Sur.

jpm-am

