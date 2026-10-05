Respaldan posición Gonzalo tras suspensión consulta interna PLD

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NUEVA YORK.- El proyecto que promueve en Nueva York la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo respaldó el comunicado emitido por el exministro de Obras Públicas en el que fija posición sobre la suspensión de la Consulta Ciudadana sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) prevista para el 18 de octubre.

Castillo expresó su desacuerdo con la resolución del órgano partidario, aunque aseguró que la acata por disciplina.

«Queremos expresar nuestro desacuerdo con la decisión de la CONAP. No era lo que esperábamos. Pero como peledeístas disciplinados, acatamos esa decisión y la respetamos», afirmó Castillo en un mensaje publicado en su cuenta de X.

TRABAJO CONTINUARÁ

El dirigente peledeísta aseguró que su proyecto político se mantiene activo y que continuará recorriendo el territorio dominicano.

«El trabajo continúa. Hemos recorrido el país y la gente respondió. Nuestro proyecto es hoy un sentimiento mayoritario en la militancia del @PLDenlinea. Seguiremos trabajando y visitando cada territorio. No nos detendremos. Y cuando sea, vamos a ganar!», sostuvo.

El pronunciamiento fue acompañado de las etiquetas #VamosConTo #GC2028.

En una reunión virtual encabezada por el diputado y miembro del Comité Político del PLD, Gustavo Sánchez, coordinadores del proyecto Gonzalo Castillo 2028 (GC2028) en Estados Unidos señalaron que respaldan «plenamente» la postura del precandidato de mantenerse dentro de la disciplina partidaria, sin renunciar al trabajo político que han venido desarrollando en el exterior.

Asimismo, acordaron desarrollar un nuevo plan de acción adaptado a la nueva realidad del PLD de cara a las elecciones de 2028.

El excónsul Francisco Fernández, miembro del Comité Central y coordinador territorial del Proyecto, explicó que «aunque ya existía un plan de trabajo aprobado para ejecutarse a partir del domingo 18 de octubre, decidimos reformular la táctica y mantener la estrategia de llevar a Gonzalo Castillo a la presidencia».

«Lo que vamos a cambiar es la táctica, porque teníamos un plan de trabajo ya acordado para ejecutar el domingo 18 de octubre. Ahora vamos a desarrollar un nuevo plan de acción», señaló.

De otro lado, Fernández destacó el crecimiento del GC2028 en Estados Unidos con la integración de importantes dirigentes que han llegado desde otras organizaciones, entre los que mencionó a Altagracia Solis Estevez, quien renunció del partido Fuerza del Pueblo junto con los presidentes de comités de base Wendy del Rosario, Ysabel Rosario, José Morel, Yasmín Áreas, María Batista y Miguel Reyes, para sumarse al equipo de Gonzalo.

RECORRIDO POR EU

Informó que la próxima reunión será presencial con todos los integrantes del proyecto en la circunscripción electoral número 1 del exterior, con el objetivo de invitar formalmente a Gonzalo Castillo a realizar un recorrido por Estados Unidos.

El recorrido incluiría Nueva York, Nueva Inglaterra, Boston, Pensilvania, Filadelfia y Nueva Jersey, para establecer contacto directo con la población votante dominicana en el exterior.

«Como pasó en las elecciones de Perú y en las presidenciales de Colombia, donde el exterior prácticamente decidió la candidatura presidencial, nosotros desde Nueva York entendemos y vamos a trabajar para que el exterior también sea quien defina quién será el próximo presidente de la República Dominicana», afirmó.

Aseguró que con un trabajo riguroso y bien coordinado, el PLD y el proyecto Gonzalo Castillo garantizarán el triunfo en 2028.

«El próximo presidente del PLD y de todos los dominicanos, incluyendo el exterior, será el compañero Gonzalo Castillo», concluyó.

PARTICIPANTES REUNION

En la reunión virtual participaron los miembros del Comité Central, Radhamés Vásquez, coordinador en Nueva Jersey, Juan Pérez, Yara Feliz, Joselito Germosén, Gregorio Malena, Rafael Gonzalez y Tony Luna (director del Sector Independiente de Gonzalo en USA).

También, los miembros del Comité Central William Esteves (coordinador del proyecto en Manhattan), Pascual Rodríguez (coordinador en El Bronx) y Carlos Esteves (coordinador en Queens y Long Island).

Asimismo, Roberto Morillo (Brooklyn), Rafael Rodríguez, Martín Medina, Erick García, Juan Sosa, Rafael Jiménez, Samuel Artiles, Santos Acevedo, Ana Núñez, Viola Ortega, Richard Antigua, Jendry Espinal, Ruth Surun, Lourdes Fernández, Yomaris Maldonado, Dulce Faña, Ramón Pérez, Wanda Ramírez, Vega Sierra, Nelson Ureña, Melba Rivas, María Santiago, Rambo Villamar Fernández, Ángela Peralta, Felicita Cruz, Maribel Rodríguez, Constantino de la Rosa y Altagracia Solís.

Además, como invitados especiales Francisco Lizardo (Boston), Juan Cimé (Nueva Jersey), Rafael Díaz (Filadelfia) y Pedro Gaton (Washington).