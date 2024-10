Proyecto de reforma fiscal: buenas intenciones, pero con áreas a revisar

El autor es dirigente de Alianza País. Reside en Boston.

POR LUIS CASTILLO

El reciente proyecto de reforma fiscal presentado por el gobierno luce bien en el papel, pero hay ciertos aspectos que requieren atención antes de avanzar. En primer lugar, aplaudo la recapitalización del Banco Central, una medida que sin duda fortalecerá nuestra economía a largo plazo. Sin embargo, me parece que antes de hablar de mayores reformas o ajustes, el gobierno debe corregir un problema fundamental: la evasión fiscal.

Según datos presentados por el mismo gobierno, el 47% de los impuestos que deberían recaudarse actualmente no se están cobrando. Si no se aborda este problema de raíz, cualquier reforma caerá en saco roto. Serán los mismos contribuyentes honestos quienes continuarán pagando, mientras que aquellos que eluden sus responsabilidades seguirán haciéndolo.

El gobierno ya sabe quiénes son estos evasores, por lo que mi sugerencia es clara: primero asegurémonos de que todos paguen lo que deben antes de implementar cualquier ajuste adicional. Solo entonces será justo proceder con una reforma que tenga como base una recaudación equitativa y sólida.

Electricidad

Otro aspecto con el que no estoy de acuerdo es la inversión multimillonaria en el sector de energía eléctrica. Durante años, se han hecho inversiones cuantiosas en este sector sin resultados satisfactorios. Persistir en destinar más dinero a una industria que no ha demostrado eficiencia es, en mi opinión, continuar premiando la mediocridad.

En lugar de seguir invirtiendo en un sistema fallido, mi propuesta es que se venda la empresa eléctrica y con esos fondos se recapitalice el Banco Central. Este sería un acto de verdadero sentido económico.

Por último, me sorprende que en esta reforma no se toque el tema del ahorro del Estado. El gobierno tiene una carga excesiva con cerca de un millón de empleados públicos, muchos de los cuales no aportan en términos de productividad. Es urgente revisar este gasto innecesario para que los que sí pagamos impuestos no carguemos con un Estado ineficiente.

En conclusión, si bien el proyecto de reforma fiscal tiene aspectos positivos, hay elementos que deben ser corregidos antes de avanzar. Combatir la evasión fiscal, evitar inversiones innecesarias en el sector eléctrico y reducir el tamaño del aparato estatal son medidas imprescindibles para lograr una reforma justa y efectiva.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.