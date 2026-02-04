Proyectan en 2026 crecimiento económico RD de 3.6% al 4.5%

Participantes en la “Tertulia Económica 2026 de Ventas e Inversiones.

SANTO DOMINGO.- El crecimiento económico de la República Dominicana para este año 2026 se proyecta en un rango aproximado de 3.6% al 4.5%, sujeto a la inversión en obras de capital y a las facilidades e incentivos para el mercado hipotecario, así como a la compra y construcción de viviendas, sector este último que ha desacelerado significativamente en los últimos 3 años.

El pronóstico surgió en la “Tertulia Económica 2026 de Ventas e Inversiones, S.R.L. (VINSA)”, que se produce anualmente para evaluar el comportamiento de la economía dominicana del año anterior y proyectar los siguientes doce meses.

En esta ocasión se resaltó que en el año 2025 la economía sufrió una desaceleración significativa con respecto a las expectativas iniciales.

Sector vivienda e inmobiliario

La Tertulia Económica 2026 de Ventas e Inversiones, S.R.L. (VINSA) determinó que la titulación de propiedades (alto porcentaje sin título) y limitaciones para acceso al crédito más la necesidad de políticas públicas y modernización catastral, son retos y situaciones por resolver para mejorar el acceso a más familia que se mantienen marginadas y sin acceso a la vivienda.

En cuanto a las reventas señalan que estas aumentaron del 60% en volumen, mientras que el número de transacciones de reventas subió 17%.

Formalidad y acceso al crédito: 68% de las viviendas carecen de título (2,295,732 unidades), limitando la bancarización y la capacidad de acceder a crédito hipotecario; formalizar 1,000,000.00 de viviendas podría incorporar hasta 30% de nuevos demandantes formalizados al mercado, con impacto directo en demanda y financiamiento.

Las ventas de proyectos inmobiliarios de viviendas mostraron unas caídas acumuladas en el segundo semestre del año 2025 de 25% aproximadamente.

Apunta la nota que los alquileres subieron un 6% respecto al año 2024.

Entre los factores que afectaron el sector construcción de vivienda e inmobiliario en 2025, citan la incertidumbre por la propuesta de Reforma Fiscal, el cambio en políticas migratorias, que la mayor aversión crediticia de la banca provocó una reducción del acceso al crédito para desarrollo.

Asimismo, se mencionan los fraudes en ventas en plano que deterioraron la confianza del comprador; estas variables explican en parte la caída en transacciones del segundo semestre.

Liquidez, deuda y tipo de cambio:

La subasta del Banco Central coloco de 70,000 millones de pesos para un título con vencimiento 2030 (quedando 30,000 millones por colocar). Se anunciaron subastas adicionales para captar recursos. Para reducir el riesgo de aumento en la tasa cambiaria.

No obstante, se señaló que en enero el tipo de cambio no se devaluó (hecho inusual) e incluso hubo apreciación en ese periodo.

Expectativa de devaluación controlada este año alrededor de 4–5%.

Depósitos en dólares y dolarización:

Depósitos en dólares en la banca dominicana: representaban 25 % del total en enero de 2025 y subieron hasta 31% (crecimiento aproximado de 5 puntos porcentuales). Este cambio fue asociado a tres recortes de tasas del Banco Central el año anterior y a un comportamiento de dolarización de depósitos.

Costo social de la siniestralidad vial:

La necesidad de una respuesta ciudadana y estatal a esta problemática.

El costo anual estimado por accidentes de tránsito es superior a 180,000 millones de pesos; las muertes aproximadas son alrededor de 2,500 personas por año, de 8 a 10 personas mueren a diario en RD.

Se propuso la iniciativa de la gestión ciudadana para reducir la siniestralidad vial en la República Dominicana mediante el cambio de conduta de los ciudadanos al momento de conducir en la República Dominicana mediante la aplicación y el cumplimiento de la ley 63-17.

La iniciativa llevar el nombre de Ciudadanos por la reducción de los siniestros viales en la República Dominicana (RESIVIRD).

Conclusión

La recuperación en 2026 depende de la estabilidad fiscal, el apoyo al sector vivienda y la inversión en capital humano e infraestructura. Es imperativo fomentar la bancarización y diversificar la economía más allá del turismo, potenciando industrias emergentes y un crecimiento inclusivo.

