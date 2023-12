Propuesta a Hipólito, a Leonel, a Danilo, y a…(OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – La humanidad, en las últimas tres décadas, ha venido sufriendo las atrocidades de los muchos fenómenos naturales que han embestido contra la faz de tierra. Igualmente, nuestro planeta viene padeciendo por los conflictos macabros provocados por los hombres insensatos que gobiernan a este mundo. Entre estos eventos tenemos: la caída de la Unión Soviética, el colapso bancario en los Estados Unidos en 2008, las tantas guerras, como fueron las que destruyeron a Irak, Afganistán, Yugoslavia, Libia y Siria, y ahora, las que se libra en Ucrania, y la que se lleva a cabo entre Israel y Palestina, amén de las 8 o 9 más guerras, que simultáneamente cursan en el África Negra, todo esto sin olvidar los muchos golpes de Estado que se dieron por doquier contra gobiernos democráticos. A estos tétricos acontecimientos hay que sumarle los efectos devastadores del Covid-19 a partir de noviembre de 2019.

2 – También, el consumismo exorbitante, la tala de los bosques y la destrucción acelerada de las fuentes de agua, principalmente de los ríos con sacar las arenas de sus lechos, han generado la calamidad del cambio climático y sus secuelas que de manera tan dramática nos están afectando. Se debe a estos factores, el incremento de grandes terremotos, ciclones y tsunamis devastadores, las alternancias de prolongadas sequías y grandes “diluvios”, la quema de grandes masas boscosas, lo que aunado a la corrupción y a las malas administraciones de los gobiernos del mundo, en una creciente deshumanización en todo este globo terráqueo, nos ha creado una crisis, económica, política, social y ecológica, generalizada, (toda una crisis humanitaria con visos apocalípticos), que de no detenerse ya, indefectiblemente vendrá el colapso total del hábitat donde solo es posible la vida.

3 – En nuestro país, la crisis política, social, económica, ecológica y de carencia de valores cívicos y morales que nos abate, comenzó con la quiebra del banco Baninter en el año 2002 y la mala gestión de esa quiebra. Luego, la corrupción rampante y los sucesivos malos gobiernos incrementaron esa crisis hasta donde estamos.

4 – Las grandes crisis como la que estamos sufriendo los dominicanos, exigen el trabajo honrado y el sacrificio de todos. Aquí es cuando es necesario la solidaridad humana, y poner en práctica el mandamiento cristiano de” amaos los unos a los otros” de compartir el pan con el que no lo tiene, teniendo en cuenta que cuando verdaderamente damos, es cuando damos de los poco que tenemos, no de lo mucho que nos sobra.

5 – Y se da el caso, que ha quienes me estoy dirigiendo, para solicitarle que renuncien a las pensiones que reciben, para que esas decenas de millones ingresen a las arcas de un Estado falto de liquidez para dar asistencia de salud a los más pobres que mueren de enfermedades catastróficas, porque no tienen dinero para comprar los medicamentos esenciales que los libre de la crueldad de una muerte a pedazos. Y lo hago, porque ellos tienen demasiado, tanto, que si vivieran mil años podrían gastar a manos llenas hasta un hartazgo dañino hasta para sus propias vidas. Mientras tanto, sus congéneres mueren desnutridos, por falta de medicamentos, y porque no tienen el peso con que comprar el pan con el que saciarán su hambre.

6 – Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, Leonardo Matos Berrido y un listado enorme de senadores y diputados quienes más que gobernar, desgobernaron, están recibiendo pensiones por varias centenas de miles de pesos. Los tres expresidentes (Hipólito, Danilo y Leonel), reciben 450 mil pesos mensuales, Matos Berrido, recibe casi un millón; y los exdiputados, los exsenadores y los exministros, no están lejos de recibir los 300 mil o más. El caso es, que ninguno de ellos necesita de esas pensiones para vivir dignamente, porque tienen negocios millonarios y decenas de millones en los bancos, producto de frotar las manos en la lámpara aladina del erario.

7 – Hasta los hijos de estos políticos también son millonarios, debido a que las riquezas de sus padres les llegan por el efecto de los vasos comunicantes familiares. Con este capital originario, las proles se han metido a empresarios políticos e industriales, en lo que han tenido un éxito rotundo por esa benevolencia paterna, y según ellos, “por la magnanimidad que hacia ellos ha tenido el Espíritu Santo”, que los bendice en todo tiempo. Un caso típico de estos, lo constituye Omar Fernández, quien nunca ha dado un golpe, sin embargo, lleva una vida de hijo de un sultán, o de los Vicini. La cuestión es, que fruto de una fortuna de dudosa procedencia, Omar dispone de muchos millones para incursionar en la política. Se dice, que para la campaña de senador por el Distrito Nacional, se necesitan hasta 500 millones de pesos. ¿De donde Omar Fernández ha obtenido tanto dinero para darse esa vida que lleva, y hacer semejante inversión en política? La respuesta a esta interrogante se la dejo a Leonel y al mismo Omar Fernández.

8 – En este orden de ideas, ¡Dígame usted! ¿para qué Tommy Galán, exsenador por San Cristóbal necesita una pensión del Estado? Igual pregunta y propuesta hago para Cesar Valentín, Radhamés Camacho y otros tantos excongresistas super millonarios. También, igual interrogante y propuesta aplico para exministros como Francisco Javier García, Félix (Felucho) Jiménez, Euclides Gutiérrez Félix, que tienen fortunas que no se corresponden con todos los sueldos que devengaron como funcionarios públicos. 20 mil millones es demasiado dinero. Por otro lado, ¿sería justo que Miguel Vargas Maldonado reciba una pensión del Estado? Todos sabemos que el capital de todos ellos proviene de sus apaleamientos al erario que ellos han considerado una piñata. En consecuencia, las riquezas de todos ellos han generado la pobreza en que subsiste la mayoría de nuestro pueblo.

9 – Además de los mencionados, por concepto de pensión se benefician o se beneficiaran en el futuro, personajes como Félix Bautista, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, Temístocles Montás, Ángel Estévez, Andrés Navarro, Gonzalo Castillo, Abel Rodríguez, Héctor V. Albizu, Carlos Amarante Baret, Emilio Toribio Olivo, José del Castillo, Monchy Fadul, Jean Alain Rodríguez, Francisco Domínguez Brito, Simón Lizardo, Bautista Rojas, Alejandrina Germán, Diandino Peña, Rubén Jiménez Bichara, Rubén Darío Paulino Sem, Quique Antún, y otros tantos con fortunas multimillonarias, “las cuales fueron adquiridas, mientras prestaban sus grandes servicios a la patria”

10 – De los personajes que cobran pensiones, Rubén Darío Paulino Sem, exministro de defensa de Danilo Medina, acumuló una fortuna que raya en lo obsceno. Por todo el país tiene 97 bombas de gas, y mansiones que parecen castillos medievales, y se dice, que ha depositado en paraísos fiscales varias decenas de millones de pesos. Con todo esto lleva una vida de jeque árabe, con la agravante para el pueblo, que cobra una jugosa pensión como exministro de las fuerzas armadas, mientras a los guardias lo retiran con pensiones que solo les dan para comer arroz con sal. Igual señalamientos tengo para todos los exjefes de la Policía Nacional y directores regionales de esa institución. Todos quedaron super millonarios de manera no santa, y pese a ello, cobran una pensión que no necesitan, ni merecen.

11 – En este capítulo de las pensiones, en lo relativo a los civiles, aludo a personajes como Francisco Javier García y Félix (Felucho Jiménez), en el ayer pobretones, sin embargo, hoy en día ellos mismos han declarado fortunas que dan grima: Felucho 34 mil millones y Javier García una suma semejante. De ellos no dudo que también estén pensionados. En este contexto es de lugar ventilar, que el Departamento de Estado estadounidense ha calculado la fortuna de Félix Bautista en 84 mil millones de pesos. De este camaján, tampoco dudo que un día no muy lejano, también vaya a recibir una pensión “por sus grandes servicios al Estado”.

12 – En esta sinopsis, el caso de Hipólito y Pepe Goico, tiene tintes psicodélicos. Estas dos figuras dilapidaron 476 millones de pesos del Banco Baninter haciendo compras de artículos de gran lujo (relojes Rolex de 30 y 40 mil dólares, vajillas peruanas de 68 mil dólares, un helicóptero colibrí, regalos al por mayor y al detalle para los amigos, y retirando miles de dólares y pesos en efectivo, con la famosa tarjeta de Baninter que el pueblo ha nombrado “la Pepe Card”. Esos 476 millones, ahora quién los está pagando es el pueblo dominicano, con sangre, sudor, lágrimas, e intereses. ¡Y oh cosas de la vida!, ahora, estos dos exfuncionarios cobran jugosas pensiones por sus grandes servicios a la nación, mientras enfermeras, médicos, profesores, obreros, guardias y policías, cobran pensiones de miseria. Dicho sea de paso, entre los grandes servicios al país prestados por Hipólito han sido pasar los fondos de pensiones y jubilaciones a los bancos de sus grandes amigos, para el resultado que ya sabemos, y también, entregar los bienes de Baninter (dinero y propiedades), a sus amigotes, para unos resultados, que también conocemos. No obstante a estas acciones, estas dos figuras confiesan ser, cristianos y duartianos.

13 – Antes este hecho aberrante de pensionar a exfuncionarios que se hicieron multimillonarios a expensa de medrar el erario, yo pienso que deberíamos legislar, para que estos no sean beneficiarios de ellas, y que más bien, estas sean anuladas, y que esos fondos pasen al Presupuesto General de la Nación para que lleguen en medicinas a los miles (o tal vez millones) de dominicanos que padecen enfermedades catastróficas desatendidas, como los hipertensos y diabéticos, quienes muchos de ellos mueren porque no tienen los pesos para comprar los medicamentos que los mantienen con vida.

14 – Ante mi presente propuesta, muchos argumentaran en defensa de los beneficiarios, que esas pensiones les corresponden por ley, porque esa mensualidad proviene de los fondos acumulados producto de los descuentos que les hacían a cada uno de sus sueldos mensuales, lo cual es cierto, empero, téngase en cuenta, que estoy hablando de excepciones, de quienes se hicieron multimillonarios defraudando el Estado. y no es lógico, ni justo, otorgar una pensión a quienes precisamente acumularon fortunas fabulosas defraudando al Estado desde las posiciones que desempeñaban. Mas bien, en un gobierno revolucionario, todos ellos tendrían que devolver todo ese dinero mal habido.

15 – El texto para tratar “in extenso” esta situación de las pensiones en nuestra RD. conllevaría cientos de páginas, cosa que no es posible en un artículo de opinión. Faltaría hablar de los pensionados del PRD y de los que en el futuro serán del PRM y otros partidos. Pero como para muestra un botón basta, por ello, los argumentos expuestos en este artículo son chispas suficientes para generar un debate que dé inicio al proceso de conjurar la aberración que hoy constituye el capítulo de pensiones concedidas a los que se han hecho multimillonarios a costa de ordeñar la ubre del Estado.

16 – Por lo que veo, en el presente, los pensionados referidos, con el dinero que han acumulado, han adquirido un poder que está por encima del bien y del mal, por lo que no habrá justicia en esta tierra que caiga sobre ellos. En esta fase terrestre de sus vidas, sus diabluras quedarán impunes. No obstante, a ellos les imploramos que sean más considerados, que por amor de Dios tengan compasión por este pueblo al que ellos les han quitado tanto, y que al efecto, renuncien a esas pensiones que no necesitan, pero que tan poco la merecen. Que hagan como Pepe Mujica o Julio Anguita en España, o como el Cristo compasivo por los pobres al que ellos dicen servir; o que hagan como nuestro Luis Abinader, que si no cobra un sueldo por sus funciones de presidente, muchos menos se beneficiará de una pensión. Toda esta decisión, a sabiendas, que cuando morimos, nada nos llevaremos, de lo que con buenas o malas artes hemos acumulado….

17 – A todos ellos les recuerdo: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; “sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo 6:19–21).

18 – De no acatar estas enseñanzas, y en consecuencia no rectificar sus torcidos caminos, a todos ellos les aseguro, que están encaminando sus pasos para en la otra dimensión de la vida, tener sus moradas en el infierno, jamás en el cielo prometido a los hombres que han vivido hasta el final en santidad, obedeciendo en su totalidad los cañones de los 10 mandamientos…, no tomarás el nombre de Dios en vano, no hurtarás los bienes ajenos,, no matarás, no mentirás ni levantarás falsos testimonios…etc.

El que tenga oídos, que oiga…