Proponen reforma que elevaría cotizaciones a seguridad social

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SANTO DOMINGO. El diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza sometió un proyecto de ley para sustituir la actual legislación de seguridad social, con aumentos progresivos en las cotizaciones de trabajadores y empleadores para financiar mejores pensiones y servicios de salud.

La iniciativa plantea elevar los aportes conjuntos para pensiones y salud del 20.10 % al 29.01 % del salario cotizable para 2036, un incremento de 44.3 % respecto a las tasas actuales.

El proyecto también propone duplicar de 10 a 20 salarios mínimos el tope salarial utilizado para calcular las cotizaciones del seguro de salud, lo que aumentaría las contribuciones de quienes perciben ingresos elevados.

Genao busca que las pensiones alcancen entre el 60 % y el 70 % del salario cotizado. Sin embargo, la propuesta no garantiza esos porcentajes, pues los beneficios dependerían de los años de aportes, los fondos acumulados y el rendimiento de las inversiones.

La pieza legislativa contempla, además, reducir gradualmente las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), establecer mayores controles sobre sus gastos y crear un fondo para medicamentos y productos sanitarios de alto costo.

Para compensar el aumento de las cotizaciones a cargo de los empleados, el proyecto dispone que los empleadores incrementen los salarios en una proporción equivalente a las nuevas aportaciones. La medida también aplicaría al sector público, cuyos recursos tendrían que incluirse en el presupuesto estatal.

La iniciativa, identificada con el número 06497-2024-2028-CD, fue depositada el 20 de octubre en la Cámara de Diputados y deberá agotar el proceso legislativo correspondiente.

El documento no incluye un estudio actuarial integral que demuestre la viabilidad financiera de los beneficios propuestos ni cuantifique el impacto total de la reforma en las empresas y el Estado.

dh/am