Comienzan transformación del barrio Enriquillo, de Sto. Dgo.

Así lucirá el barrio Enriquillo, de Santo Domingo, luego de ser intervenido por el Propeep.

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) inició un «Plan Piloto de Transformación Urbana» del barrio Enriquillo, del sector Herrera, en el noroeste de esta capital.

Esta orientado a mejorar la calidad de vida de las familias de este sector mediante una intervención de sus viviendas y espacios comunitarios y el embellecimiento de su entorno.

El acto se desarrolló en la entrada al barrio, en el kilómetro 9½ de la autopista Duarte, en la franja territorial por donde se desplazará la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo, que conectará desde este lugar hasta la entrada de Los Alcarrizos.

https://youtu.be/5wsDY4zgHjo?si=VhBr4m-rAX8om0eA

El director del PROPEEP, Robert Polanco, informó que en esta primera etapa hasta el 18 de febrero del presente año este organismo oficial remozará 100 viviendas y sus entornos, incorporando la muralización de arte público como herramienta de transformación social, fortalecimiento de la identidad cultural y cohesión comunitaria.

Destacó destacó que la iniciativa responde a la visión del presidente Luis Abinader de colocar a las personas en el centro de las políticas públicas, como parte de un proyecto que busca crear comunidades más dignas, seguras e inclusivas.

El plan, denominado “Mejoramiento de viviendas y embellecimiento urbano con arte público en el Barrio Enriquillo”, contempla acciones de remozamiento habitacional, adecuación de espacios comunes y creación de áreas públicas representativas, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sostuvo que primero habrá una intervención integral de las viviendas con cambio de techo, pintura, empañetado, embellecimiento urbano y posteriormente serán capacitadas personas emprendedoras del sector y zonas aledañas, con el apoyo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) y las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Agregó que uno de los ejes fundamentales no es solo el físico sino el humano, por lo cual «a este proyecto le estamos sumando un eje cultural, artístico y gastronómico, que nos permitirá contar la propia historia propia y del país, rescatar nuestra identidad y proyectar el talento de nuestra gente a otras latitudes del mundo”.

of-am-sp