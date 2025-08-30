Propeep ofrece servicios a zona de La Guáyiga, en Pedro Brand

Santo Domingo, 30 ago .- La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) realizó este sábado en el distrito municipal de La Guáyiga, Pedro Brand, su jornada de inclusión social número 200, en las que más de 300,000 personas han sido impactadas positivamente de manera directa e indirecta en todo el país.

Las jornadas de inclusión social reúnen a más de 16 instituciones del Gobierno, que ofrecen servicios sociales gratuitos en un solo día, entre ellos consultas médicas de distintas especialidades, entrega de medicamentos, así como de alimentos crudos y cocinados, vacunación, afiliación al seguro médico Senasa e inscripción para gestión de pensiones solidarias.

También, entrega de dispositivos de apoyo a personas con discapacidad, donación de canastillas y proteínas a embarazadas, servicios odontológicos e inscripción en cursos técnicos y charlas preventivas para jóvenes y adolescentes, entre otros servicios.

«Hoy, desde La Guáyiga, celebramos con orgullo la jornada número 200 de inclusión social, en nuestra gestión, trayendo a ustedes todos los servicios de calidad que ofrece Propeep, junto a más de 16 instituciones del Gobierno», expresó el director del departamento, Roberto Polanco, en una nota.

El funcionario resaltó que este logro refleja la visión del presidente Luis Abinader de construir un Gobierno que acompaña a su gente, especialmente en territorios empobrecidos y comunidades que nunca antes habían recibido esas atenciones.EFE

rsl