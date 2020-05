Pronostican una avalancha de pedidos de divorcio por cuarentena COVID-19

NUEVA YORK.- Los pedidos de divorcio de las parejas de Nueva York​, afianzados por la convivencia extrema en la cuarentena por coronavirus, pronto podrían inundar el resto del estado. Mientras los tribunales de NYC siguen cerrados, los más urgidos pueden optar por otros destinos judiciales.

Los abogados de divorcio y el sistema de tribunales estatales están preparándose para una afluencia de presentaciones en regiones donde las cortes comenzarán a tomar nuevos casos la próxima semana, cuando se levante el cierre ordenado por el gobernador Andrew Cuomo el 22 de marzo.

“No me sorprendería ver un aumento significativo en las presentaciones de casos matrimoniales, en los condados que fueron abiertos, por personas que no viven allí, incluidos los abogados de la ciudad de Nueva York”, pues tienen licencia estatal, dijo a New York Post Michael Stutman, experto en disoluciones matrimoniales.

Los tribunales en 30 condados del norte del estado que cumplieron con los puntos de referencia de seguridad sanitaria establecidos por el gobernador, se abrirán para nuevos casos el próximo lunes y miércoles, anunció la jueza jefe de Nueva York, Janet DiFiore.

“No tienes nada que perder presentando un divorcio a un tribunal que está realmente abierto”, opinó el abogado Douglas Kepanis. Stutman explicó que el traslado a la presentación fuera del condado de origen debe ser acordado por ambas partes. De lo contrario, probablemente terminará en uno de las ciudades de origen de las partes.

Los condados del norte del estado no sólo estarán abiertos a nuevos divorcios sino que también aceptarán nuevas demandas. Los jueces y el personal de esos tribunales regresarán a los juzgados, aunque con nuevas medidas de coronavirus, como máscaras obligatorias, distanciamiento social y desinfección frecuente.

El portavoz de los tribunales estatales, Lucian Chalfen, confirmó que los abogados de la ciudad de Nueva York podrían presentar nuevos casos en los tribunales reabiertos, y que el estado está preparándose para el impacto. “Estamos monitoreando eso para ver si se vuelve abrumador”, alertó.

Los cierres parciales de los tribunales también causaron estragos en algunos acuerdos de custodia infantil ante la falta de acción de los jueces como árbitros.