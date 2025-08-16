Promueven en Haití programa contra el desempleo juvenil

Puerto Príncipe, 16 ago (Prensa Latina) El Ministerio de Economía y Finanzas de Haití promueve hoy un plan denominado Programa de Iniciación al Empleo Juvenil.

En un primer momento serán beneficiados 263 jóvenes con esta iniciativa, en línea con una dinámica económica inclusiva para todos.

Alfred Fils, titular de la cartera antes mencionada, explicó que los jóvenes tendrán pasantías profesionales pagadas por el Estado haitiano.

Los beneficiarios -según el diario Le Facteur Haiti- contarán con una formación de tres meses, y al final de este período serán colocados en instituciones públicas y privadas, con la posibilidad de contratarse de acuerdo con las necesidades reales de estas entidades. El programa da prioridad a los jóvenes de universidades públicas y privadas, así como a las escuelas de formación profesional en el año fiscal en curso.

Todo este proyecto será supervisado por el Ministerio de Economía y Finanzas, como parte de un proceso de integración e inserción profesional de jóvenes graduados, con el objetivo de contribuir a la reactivación de la economía nacional.

lam/joe