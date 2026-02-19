Promotor RD fue quien reveló que agente DEA conseguía visas

Melitón Cordero

WASHINGTON.- El plan comenzó, según los investigadores, con un mensaje secreto transmitido por un promotor musical del Caribe: en lugar de la espera habitual de años para solicitar permiso de entrada a Estados Unidos, se podía conseguir una cita para la visa en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana en tan solo dos semanas. Solo se necesitaban 10,000 dólares en efectivo y un contacto de confianza dentro de la DEA.

Según una denuncia penal revelada el miércoles, ese contacto de la DEA era Melitón Cordero, supervisor de la agencia antinarcóticos asignado a la República Dominicana durante los últimos cinco años.

La fiscalía afirma que Cordero aprovechó su posición dentro de la Embajada de Estados Unidos para impulsar las solicitudes de visa, alegando que los solicitantes eran valiosas fuentes para las fuerzas del orden, incluso sin conocerlos.

En total, el agente de larga trayectoria presentó o aprobó casi 120 referencias de visas durante su destino, una cifra extraordinariamente alta, dijeron funcionarios consulares a los investigadores.

Según la denuncia, que acusa a Cordero de soborno y fraude de visas, los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional se enteraron de la presunta mala conducta del agente a través de un exempleado de la Embajada que trabajaba en una empresa de consultoría de visas.

En 2024, un promotor musical local contactó al exempleado de la embajada y le proporcionó la dirección de correo electrónico de Cordero, alardeando de que la «conexión» dentro de la embajada podía reducir los tiempos de espera para una cita de visa a tan solo dos semanas. El precio por saltarse la fila: 10,000 dólares, la mayor parte a pagar después de la entrevista consular.

El promotor musical no es identificado por su nombre en la denuncia y es descrito sólo como un “conocido promotor y agente de talentos musicales en la República Dominicana” que había trabajado legítimamente con el ex empleado de la embajada en el pasado para conseguir visas para varios clientes.

En diciembre, los investigadores desarrollaron una operación encubierta basándose en una segunda fuente confidencial que presentó una solicitud de visa y esperó.

Capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp muestran que el promotor reenvió una foto de pasaporte a un contacto guardado como «Milito Clara» y con un número que, según los investigadores, estaba vinculado al teléfono de la embajada de Cordero.

Según la denuncia, cuando Cordero regresó a la isla después de las vacaciones de Navidad, presentó una solicitud oficial de visa a nombre de otro agente de la DEA, describiendo al solicitante como un «contacto valioso» que colaboraba en las investigaciones de narcotráfico en Estados Unidos.

Las afirmaciones, según la fuente, eran completamente falsas. Días después, Cordero le instruyó para que se comprometiera con una historia falsa sobre cómo se habían conocido en un club y, en ocasiones, le pagaban 400 dólares en propinas por compartir información con la DEA.

El 27 de enero, la fuente encubierta, bajo la supervisión de las fuerzas del orden, recibió instrucciones de llevar los 7,000 dólares restantes al estacionamiento de un supermercado en Santo Domingo.

Los equipos de vigilancia observaron cómo se detenía un Toyota Prado negro. La fuente se subió al asiento del copiloto con una bolsa roja llena de billetes. Momentos después, salió con su pasaporte, que ahora contenía una visa estadounidense recién emitida.

Cordero nunca salió de la camioneta, según la declaración jurada firmada por el investigador de HSI, Robert Tansey, pero las cámaras de seguridad de la embajada lo captaron saliendo del complejo en el mismo Toyota Prado justo antes de la reunión. La fuente identificó posteriormente a Cordero en una rueda de reconocimiento.

El arresto de Cordero la semana pasada en Washington como parte de la investigación en curso llevó a la administración Trump a cerrar abruptamente la oficina de la DEA en la nación caribeña por lo que dijo fue una «violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública».

La DEA no ha comentado sobre las acusaciones específicas, pero ha afirmado que está cooperando con los investigadores. Tras la noticia del arresto de Cordero la semana pasada, el administrador de la DEA, Terry Cole, envió un mensaje tranquilizando al personal de la agencia, asegurando que el cierre sería temporal y que protegería la reputación de la agencia, cuya gran mayoría de agentes sirven con honor a diario.

“No se tolerará el abuso de un cargo público para beneficio personal”, escribió Cole en el mensaje. “La conducta que pone en duda nuestra integridad socava la confianza que hace posible nuestra misión. Actuaremos con decisión para proteger esa confianza”.