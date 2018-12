Profesora judía denuncia ataque de vandalismo nazi 

NUEVA YORK.- Una profesora judía denunció un ataque de vandalismo nazi a su oficina en el Teachers College de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

La víctima, Elizabeth Midlarsky, informó que encontró las paredes de su oficina con pintas de dos esvásticas y una palabra usada de manera despectiva contra los judíos.

Dijo que llegó a su sala el miércoles a la 1:00 de la tarde. “Estaba en shock. Me detuve un momento, porque no podía creer lo que estaba viendo. Es muy molesto, me hace sentir vulnerable”.

La Policía informó que a las 11:47 de la mañana de ese día, otro trabajador del centro académico entró al lugar. En ese momento, toda la habitación se encontraba en orden. Para ingresar a los edificios de la institución se necesita una tarjeta de identificación del Teachers College.

La investigación está en manos de Fuerza de Tareas de Crímenes de Odio de la institución.

No se trata de la primera vez que Elizabeth Midlarsky sufre de un acto vandálico nazi. Según indicó, en el 2007 pintaron la puerta de su oficina con una esvástica y dejaron boletines antisemitas en su correo.

El Teachers College emitió un comunicado, donde el presidente de la institución condenó cualquier expresión de odio, además de expresar su horror por el uso del símbolo antisemita contra la profesora Elizabeth Midlarsky.