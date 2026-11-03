Productores con obstáculos acceder a título agrícola en RD

Santo Domingo, 3 nov.- El acceso al crédito, la inseguridad jurídica sobre la tenencia de tierras y los riesgos asociados al clima figuran hoy entre los principales desafíos de los productores agropecuarios de República Dominicana.

Así lo aseguró el director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, quien señaló que la falta de títulos de propiedad de los terrenos donde se desarrolla parte de la actividad agrícola dificulta que los productores puedan presentar garantías ante las entidades financieras y obtener préstamos para ampliar o mejorar sus explotaciones.

Aunque reconoció avances en los procesos de titulación, consideró que todavía persiste esa limitación, que afecta las posibilidades de inversión y desarrollo del sector.

A los problemas de acceso al financiamiento se suman la exposición a fenómenos climáticos, las variaciones de los precios en los mercados internacionales y la escasez de mano de obra, factores que incrementan la incertidumbre de la actividad agropecuaria.

Galván también destacó la necesidad de fortalecer las asociaciones y cooperativas rurales, a fin de mejorar la capacidad de negociación de los productores y sus condiciones de participación en los mercados.

Sobre los programas de asistencia del FEDA, explicó que la institución prioriza la entrega de insumos y la capacitación, mientras avanza más lentamente el componente de financiamiento dirigido a organizaciones de agricultores.

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