Procuraduría denuncia hombre por cometer un fraude eléctrico

Santo Domingo, 15 ago.- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) depositó ante un tribunal de Barahona una acusación formal contra un hombre al que acusa de cometer un fraude eléctrico por valor de más de 18 millones de pesos, según informó el Ministerio Público este viernes.

La Pgase requiere, además, la apertura de juicio contra este ciudadano, propietario del inmueble donde se detectó una conexión ilegal, al que acusa de cometer un atentado contra el sistema eléctrico y fraude eléctrico.

El implicado, Leonel Emilio Novas de León, dejó de pagar la suma de RD$18,188,241.91 en perjuicio de EdeSur Dominicana, S.A. y el Estado dominicano.

Novas de León es propietario de una propiedad privada ubicada en la calle Principal, del sector El Manantial, comunidad Santa Elena, en la provincia de Barahona, donde se produjo el fraude, de acuerdo con el Ministerio Público.

En el inmueble se identificó la existencia de una conexión directa a 151V, con un consumo de L1= 87AMP y L2= 86AMP, que utilizaba «breakers – wifi» para desconectar la carga de forma remota.

De esta forma, el acusado sustrajo la cantidad de 1,892,745 KWH de energía, así como 1,577.65 KW de potencia, cuyo valor monetario fue establecido en la tasación realizada por la distribuidora y revisada y aprobada por la Superintendencia de Electricidad (SIE).

«La actuación realizada por el infractor constituye una franca violación a la Ley General de Electricidad», indicó el Ministerio Público.

of-am