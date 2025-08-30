Procuradora General RD ordena borrar videos de joven violada

Yeni Berenice Reinoso.

Santo Domingo, 30 ago (Prensa Latina) La Procuradora General de la República Dominicana, Yeni Berenice, ordenó hoy borrar los videos y fotografías de la joven de 21 años violada en la ciudad de Villa González, en la provincia Santiago de los Caballeros.

«Toda persona o plataforma de medios que haya publicado foto o vídeo de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente», publicó la magistrada en su cuenta de X.

«No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimice», expresó este sábado.

En menos de una hora su post tiene más de 10 mil visualizaciones y decenas de comentarios, sobre todo de dominicanos que piden justicia y que el peso de la ley caiga sobre los violadores.

Este sábado la Policía informó que ya son seis los detenidos por la violación grupal a la muchacha, quien presuntamente fue drogada para que los acusados cometieran el hecho el 12 de marzo último.

Los hombres, que se ocultaban en las lomas de Villa González, fueron entregados al Ministerio Público, precisó la fuente.

La joven denunció el caso hace una semana tras la difusión de los videos de la violación en las redes sociales.

Fue así como se enteró de lo ocurrido el 12 de marzo pues, según narró, ese día, tras salir de un centro nocturno en Villa González, despertó en un hospital sin acordarse de lo sucedido.

El Ministerio de la Mujer dijo esta semana que «La difusión de imágenes explícitas y audios de este hecho constituye una forma de revictimización que atenta contra la dignidad humana y los derechos fundamentales de la joven afectada».

arc/mpvPL-54