Procurador cuestiona seriamente a la jueza Germán Brito en reunión del CNM

SANTO DOMINGO.- Un gran revuelo crearon este lunes denuncias contra la jueza Miriam Germán Brito, presentadas por el procurador General de la República por ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual comenzó a evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Las denuncias del magistrado Jean Alain Rodríguez dan cuenta de la adquisición de casas, villas y terrenos que no se corresponden con el salario de la presidenta de la Segunda Sala Penal.

El maximo representante del Ministerio Publico informó que las propiedades han sido puestas a nombre de uno de los hijos de la jueza Germán Brito.

Los datos fueron suministrados en momentos en que la magistrada era sometida a evaluación por el Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el Presidente Danilo Medina.

Revela “reuniones ocultas” con Díaz Rúa

Basándose en el testimonio ofrecido por un ‘remitente anónimo’, el procurador preguntó a la magistrada Miriam Germán las razones por las cuales entabló múltiples “reuniones ocultas” con Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, y su abogado, y para quien ella pidió libertad cuando se conocía medida de coerción a los imputados por el caso Odebrecht.

“Aquí le remito fotos y videos de esas reuniones para que usted se las muestre a ella y al país. Estas son solo unas muestras de varias reuniones ocultas que tengo otras documentadas. Pregúntele por favor, si esa amistad es tan inocente por qué se deben reunir a escondidas y con qué finalidad”, dice la carta anónima, la cual fue leída por el Procurador ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

En una segunda comunicación de objeción a la magistrada, también de origen anónimo, Alain Rodríguez cuestionó Germán posea “lujosos” bienes e inmuebles que no figuran en su declaración jurada de bienes de 2016, y que están a nombre de su hijo.

Jueza se defiende

Germán Brito no negó que celebrara dichas reuniones y sostuvo que fueron por motivo de amistad. “En cuanto a la amistad con Víctor, la mantengo, me ha tratado con un respeto extraordinario, y él me visita y hemos coincidido en distintos sitios”, expresó.

“Yo dije que no iba a conocer (el caso Odebrecht) ni como juez de instrucción especial ni como juez del pleno, y así ha sido. Si el Procurador con su ‘servicio de inteligencia’ tenía todas sus informaciones cuando yo subí a las medidas de coerciones debió usarlas”, agregó.

Respecto a los supuestos bienes e inmuebles, argumentó que fueron adquiridos con parte de una herencia recibida por su hijo, de parte del padre de este último.

“No es que yo use a mi hijo de testaferro, en esa casa hay parte de mi dinero y del suyo”, aseguró.

“Si esto fuera de doble vía, hablaríamos de usted”, dijo finalmente Germán Brito.

Germán está entre diez jueces de la Suprema Corte de Justicia que aspiran a seguir en sus cargos; otros son Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra, Hirohito Reyes, Esther Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, José Alberto Cruceta Almánzar, Robert Placencia Álvarez y, Sarah Henríquez Marin.