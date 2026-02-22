Procigar reconoce a Ito Bisonó por fortalecer industria tabaco

La distinción fue entregada por el presidente de Procigar, Litto Gómez, durante la cena de gala del Festival Procigar 2026, ante fabricantes, empresarios e invitados internacionales del sector.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – La Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar) reconoció a Víctor Ito Bisonó por su respaldo y compromiso con el sector tabacalero durante su gestión como ministro de Industria, Comercio y Mipymes(MICM), destacando los resultados alcanzados en materia de crecimiento productivo y posicionamiento internacional.

Al recibir el reconocimiento, Bisonó expresó que lo asumía con humildad y agradecimiento, y destacó el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, quien le confirió la responsabilidad de dirigir el MICM durante cinco años, período en el que se impulsaron sectores estratégicos como el tabaco.

“Encontramos una industria con US$900 millones en exportaciones y la dejamos en US$1,300 millones. De unas 80,000 tareas de siembra de tabaco, hoy hay unas 150,000 tareas de siembra. Es la más grande representación de la mano de obra de zona franca, con una presencia importante de la mujer dominicana, del trabajo de nuestros campesinos, de la inversión extranjera y de una marca que representa al país y lo hecho en República Dominicana. Por lo tanto, no me queda más que darle las gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen día a día y por lo que eso representa para el país. Este reconocimiento realmente les pertenece a ustedes. Muchas gracias”, expresó Bisonó

Durante su gestión en el MICM se impulsó una hoja de ruta para el relanzamiento del sector, se fortaleció el diálogo público-privado, se promovieron políticas de defensa comercial en escenarios internacionales, se combatió con efectividad el comercio ilícito y se respaldó la declaración del tabaco dominicano como patrimonio cultural de la República Dominicana.

En el acto, Gómez resaltó el compromiso personal y la cercanía de Bisonó con la industria.

“Sé cuánto aprecia y respeta esta industria. Siempre estuvo presente cuando lo necesitamos. En nombre de Procigar, le agradecemos de corazón todo el trabajo realizado durante su gestión”, dijo.

El reconocimiento se produce en un contexto en el que figuras influyentes del sector, como Carlito Fuente, han resaltado el respaldo institucional que recibieron de Ito Bisonó a su paso por el MICM, con la promoción y defensa en escenarios internacionales, en un momento clave para el crecimiento y posicionamiento global del sector.

El Festival Procigar reafirma cada año el liderazgo de la República Dominicana como referente mundial en la producción de cigarros premium y celebra el trabajo de quienes han contribuido a posicionar el tabaco dominicano como símbolo de calidad, tradición y orgullo nacional.

of-am