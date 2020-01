Abinader, Collado y Margarita; las tres figuras más favorecidas, dice encuesta

Margarita Cedeño, David Collado y Luis Abinader

SANTO DOMINGO.- Luis Abinader, David Collado y Margarita Cedeño de Fernández son las tres figuras políticas dominicanas con mayor “favorabilidad neta positiva”, según los resultados de una encuesta de la firma Mark Penn/Stagwell, divulgados este martes 14 de febrero.

Entre catorce personalidades políticas medidas en el estudio solo gozan de una favorabilidad neta positiva: Abinader (+33%), Collado (+26%) y Margarita (+18%).

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados encabezan con 37 por ciento las preferencias del electorado dominicano, seguido por el PLD y aliados con 31 por ciento y La Fuerza del Pueblo y sus aliados 11%, PRD y aliados 3 por ciento, Alianza País 2, PRSC uno, y los demás partidos juntos (sumados todos) apenas alcanzan 2 por ciento. Un 10 por ciento dijo que no sabe.

El trabajo de campo de esta encuesta fue realizado del 8 y al 10 de enero con un universo de 1,030 encuestados, todos en edad de votar. El margen de error es de más o menos 3%. Los resultados fueron dados a conocer este martes en la noche por el informativo Noticias SIN en un segmento conducido por el historiador y economista Bernardo Vega.

Simpatía de figuras políticas

Ante la pregunta: ¿Cree usted que David Collado, quien ha anunciado que no va a ser candidato a la reeleccion como alcalde, debe ser candidato a la presidencia?, un 46% respondió que si y u n 44 que no y un diez por ciento dijo que no sabe. En lo que respecta a votantes del Distrito Nacional, un 65 estuvo de acuerdo.

Otro de los hallazgos de la cuesta es que ha aumentado en el país el número de personas que se han declarado independientes, o sea, que no pertenecen o simpatizan con ninguno de los partidos existentes.

Según Bernardo Vega. en sepotiembre antes de las elecciones primarias habia un 49, pero ahora debido quizas debido al fraccionamiento del PLD, la proporció ha subido

Un 83% de los encuestados dijo que va a votar en febrero.

Narcotraficantes y apoyo de autoridades

Otra pregunta fue si los dominicanos piensan que los narcotraficantes, entre ellos Cesar Peralta (el abusador) cuentan con el apoyo del Ejército y la Policía; un 52 por ciento dijo que está totalmente de acuerdo y apenas 14 dijo que está muy en desacuerdo