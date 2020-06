PRM y aliados realizan caravana por la céntrica avenida Grand Concourse

NUEVA YORK.- El condado del Bronx sintió este pasado domingo los efectos de una caravana de perremeistas y aliados que ocuparon la céntrica avenida Grand Concourse donde más de un millar de vehículos de diferentes denominaciones embadurnados de afiches con los rostros de candidato presidencial y los candidatos a diputado del exterior que postula la organización partieron de la calle 149 recorriendo diferentes sectores del llamado Condado de la Salsa.

Al finalizar la concurrida actividad la primera vicepresidente del PRM neoyorquino y coordinadora del comando femenino de campaña, Juanita Martínez, hizo un llamado a las mujeres dominicanas y en especial a las perremeistas para que el próximo día 5 de julio salgan a votar 2 en la boleta presidencial por el Cambio que representa Luis Abinader y 2 en la boleta de los diputados del exterior marcando la casilla 2.

Por su lado, Modesto Liranzo, coordinador en Nueva York de la Organización Luis Abinader (OLA), es de opinión de que lo ocurrido el sábado el Manhattan y el domingo en el Bronx, significa que el pueblo dominicano en el exterior está decidido al Cambio, y dijo estar confiado que Luis Abinader hará un buen gobierno y que el 5 de julio vencerán porque el pueblo así lo ha decidido.

Servia Iris Familia, aspirante a Diputada del Exterior por la circunscripción no. 1 y quien ocupa la posición 2 de la casilla 2 del PRM dijo estar confiada de que el próximo 5 de julio el gobierno de Danilo Medina será derrotado, que los peledeistas se van y que se instalará en el Palacio Nacional un nuevo gobierno que devolverá la dignidad robada del pueblo dominicano.

En tanto, Efraín Velázquez, exscretario general del PRD en Nueva York y que ingreso al PRM con varios cientos de experredeistas, aseveró que lo que se hizo en Manhattan y El Bronx, además de otros Estados de la circunscripción no. 1 del exterior, muestra la voluntad de cambio que del pueblo dominicano y que eso se observa con el salir de la gente de los apartamentos y negocios a expresar su respaldo a la candidatura de Luis Abinader y los aspirantes a diputado perremeistas.

Por su parte, David Williams, presidente de la Región del Bronx de la seccional perremeista neoyorquina, dijo que con lo realizado por su organización en el fin de semana se ha sembrado la derrota del PLD y su presidente Danilo Medina Sánchez, asegurando que esas actividades le recordó los tiempos hermosos de fenecido José Francisco Peña Gómez en sus periplos en esta urbe.

En ese mismo tenor, Xiomara Ramírez, coordinadora de la Región Queens 2 del PRM, aseveró que la diáspora dominicana en Nueva York está dispuesta a echar la pelea y que ganará con un70 por ciento de los votos para sacar al PLD del poder, haciendo un ferviente llamado a votar el próximo 5 de julio por el cambio, en lo presidencial y por los candidatos a diputados del exterior de su organización.

También José Peralta Placencia, coordinador adjunto del Comando de Campaña perremeista en Nueva York, definió las actividades como contundentes y que todas esas demostraciones de fuerza indican que Luis Abinader y el PRM ganarán en primera vuelta.

De igual manera José Villar, ex presidente federal del PRD en este Estado y que ahora respalda con ahínco la candidatura de Luis Abinader y los candidatos a diputados del exterior de esta circunscripción, fue enfático al señalar que lo que se observa en el exterior y en todo el país no es más que la antesala de un triunfo arrollador que sucederá el 5 de julio porque entiende que cuando un pueblo toma una decisión no existe fuerza humana que lo detenga.