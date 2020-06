PRM solicita medidas cautelares contra Gonzalo por “violar leyes”

Orlando Jorge Mera

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó este martes a la Junta Central Electoral (JCE) que adopte medidas cautelares contra el candidato presidencial del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, a quien implica en violaciones al toque de queda y el distanciamiento físico dispuesto por las autoridades.

En un documento de prensa, el delegado del PRM ante la JCE, Orlando Jorge Mera, acusa también a Castillo de incurrir en comercio ilícito y violar disposiciones legales y medidas de seguridad que rigen el transporte y distribución del gas licuado de petróleo en la República Dominicana.

“Todas estas violaciones vulneran la legitimidad y el estricto apego a la legalidad en que deben discurrir todas y cada una de las acciones que deben caracterizar las campañas electorales”, explicó Jorge Mera.

Dijo que el PRM no se opone a que el candidato oficialista distribuya GLP, pero resaltó que “debe hacerlo en base a las disposiciones establecidas por las autoridades para el manejo de ese combustible”.

Para fundamentar su acusación, Jorge Mera dijo que “el 22 de mayo del año en curso fueron publicadas fotos, en las que se observa un camión repartiendo gas licuado de petróleo a granel a la población de uno de los barrios de la ciudad de Santo Domingo, solo con identificación del candidato presidencial del PLD”.

Dijo que Gonzalo viola la ley de erradicación de comercio ilícito, la cual exige que el transporte de hidrocarburos se realice mostrando el nombre de la empresa, previamente autorizada, que realiza la operación, y que la descarga sea realizada en estaciones o lugares previamente contratados.

“Como se puede apreciar en las fotos, no se puede identificar la empresa que realiza la operación de distribución del hidrocarburo, ya que es un hecho no controvertido el que una campaña política no cumple con los requisitos mínimos para ser un distribuidor autorizado de combustibles, la normativa vigente que prohíbe el trasiego de GLP fuera de las estaciones o puntos fijos habilitados a tales fines”, acotó.

of-am-sp