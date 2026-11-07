PRM rechaza proyecto sobre regularización de documentos

SANTO DOMINGO. – La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó un anteproyecto de ley presentado por la diputada oficialista Maribel Almánzar de Ogando, que busca establecer un régimen especial para regularizar documentos de personas con irregularidades en el Registro Civil.

La organización consideró que estos procesos deben ser rigurosos y estar exclusivamente bajo la responsabilidad de la Junta Central Electoral (JCE), por lo que exhortó a la legisladora a retirar la iniciativa depositada en la Cámara de Diputados.

El vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, comunicó el rechazo unánime durante una reunión de la dirección partidaria y reiteró el respaldo a las acciones que ejecuta el órgano electoral en esta materia.

De su lado, el vicepresidente del partido y ministro de Trabajo, Eddy Olivares, aclaró que la propuesta no fue consultada ni debatida previamente con la organización ni con el bloque de diputados oficialistas.

Olivares calificó de imprudente abordar el tema en el actual contexto político y electoral, y sostuvo que la iniciativa no representa la posición del PRM.

«No compartimos esa idea, no compartimos ese proyecto y tampoco es del Partido Revolucionario Moderno», puntualizó.

La propuesta busca facilitar la reconstrucción de la identidad y renovación de documentos de personas que enfrentan dificultades por inconsistencias o irregularidades en el Registro Civil.

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