PRM realiza trabajos con el fin de reestructurar sus organismos

Deligne Ascención habla durante la actividad.

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizó un encuentro con miembros de la Dirección Ejecutiva de distintas demarcaciones territoriales.

El objetivo principal encuentro, en el que también participaron dirigentes del municipio Santo Domingo Norte (SDN) fue definir el calendario de reestructuración de las autoridades partidarias y fortalecer la organización para los desafíos electorales futuros.

Los dirigentes nacionales del PRM Deligne Ascención, Dionisio de los Santos, Robert Arias y Xiomara Guante ofrecieron orientaciones sobre los procesos internos de la organización.

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

1-Validación y depuración del padrón de militancia.

2-Actualización de la cédula de identidad.

3-Adecuación de estructuras zonales y regionales.

4-Agenda de renovación de autoridades partidarias.

Resaltaron importancia de mantener la unidad y disciplina organizativa así como la cercanía con las bases.

Asimismo, el papel estratégico de SDN en el crecimiento y consolidación del PRM, especialmente frente al desarrollo urbano y la incorporación de nuevos sectores sociales en el municipio.

En este sentido enfatizaron la necesidad de mantener una estructura partidaria activa y alineada con los logros del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de consolidar conquistas y proyectar al PRM como la principal fuerza política del país.

FORTALECIMIENTO TERRITORIAL DEL PRM

El presidente municipal del PRM, Isidro Torres, calificó el encuentro como un paso fundamental para preparar la estructura partidaria de cara al proceso de reestructuración interna y a los retos electorales de 2028.

Reafirmó el compromiso del partido de fortalecer su organización territorial, promover la participación de la militancia y garantizar procesos internos transparentes y democráticos.

También participaron Cándido Mambrú, secretario general del PRM en el municipio; el exalcalde Francisco Fernández; exdiputado Virgilio Merán Valenzuela; gobernadora provincial, Lucrecia Santana Leyba; y el vicealcalde Leandro Guzmán.

an/am