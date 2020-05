PRM: El debate político no puede degradarse a ese nivel

EL AUTOR es periodisa. Reside en Santo Domingo.

Un sector de la clase política dominicana ubicado en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha vuelto a poner en el debate político nacional una vieja manera de hacer oposición política que hace tiempo se entendía había sido superada.

De verdad que no alcanzo entender como una entidad partidaria como el PRM que, al decir de sus fundadores, se creó inspirada en valores y postuladas modernos y revolucionarios, haya incurrido en la reproducción de prácticas políticas tan rastreras.

Habla muy mal de la oposición que a estas alturas del juego algunos dirigentes y seguidores del PRM estén fundamentando su discurso de campaña en un tema tan asqueroso y tenebrosoa como la narco política.

De manera que resulta inaceptable que el PRM le haya permitido al doctor Guido Gómez Mazara divulgar en los medios de comunicación, sin antes investigar, la falsa información de que el avión apresado con 350 kilos de cocaína en Bélgica, supuestamente pertenecía a la empresa Helidosa Aviation Group, propiedad del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

No, no, no puedo creer que un partido político como el PRM que proviene del PRD de José Francisco Peña Gómez, quien fuera víctima tantas veces de este tipo de campaña rastrera, hoy sea capaz de reproducir esa nefasta práctica en pleno siglo XXI.

Entristece sobre manera, que en este tramo de la campaña electoral y en la actual coyuntura se pretenda involucrar de forma perversa a actores políticos y candidatos presidenciales dominicanos, no importa del litoral que sea, en algo tan vergonzoso como el tráfico de estupefacientes.

El debate político no puede degradarse a ese nivel, los actores políticos de este siglo XXI, vengan de donde vengan y estén donde estén, tienen que sacudirse y no permitir que miembros, dirigentes y simpatizantes de su grupo político incurran en estas travesuras.

Y ante un acto tan bochornoso y despreciable, yo pienso, pregunto y digo: ¿qué puede estar pasando en esa organización política que le hace cometer y tolerar este tipo de actos repudiables?

