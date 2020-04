PRM estima usarían crisis para no hacer elecciones y retener el poder

José Ignacio Paliza.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, denunció que en el país hay personas que promueven la idea de que no haya elecciones antes del 16 de agosto.

Advirtió a estas, sin embargo, que el pueblo no permitirá el uso de la crisis sanitaria para Los actuales gobernantes permanecer en el poder.

“Aquellos que promueven que no haya elecciones antes de agosto 16, les asiste el miedo a perderlas. Una línea fina separa el manejo adecuado de la crisis sanitaria y el beneficio que les generaría el no haberlo hecho así. El pueblo no es tonto“, publicó este Paliza martes en Twitter.

El también Senador de Puerto Plata alegó que entre los que se han pronunciado en este sentido figuran dos legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, a los cuales no citó por sus nombres.

“Dos senadores del oficialismo, que no son candidatos a la reelección, y sus acólitos proponen extender el periodo sin que nadie les vote “, expresó.

Paliza se preguntó si acaso esos legisladores están siguiendo directrices orientadas al uso de la crisis sanitaria que ha originado el coronavirus en el país, que ha provocado 245 muertos, como forma de retrasar las elecciones y seguir gobernando.

“¿Será una orden venida de arriba utilizar la crisis sanitaria como una nueva estrategia para permanecer en el poder?. El pueblo no lo permitirá”, advirtió.

