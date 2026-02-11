PRM celebrará 11 años con gran acto encabezado por Abinader

El acto será en La Gran Arena del Cibao.

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) conmemorará este domingo 15 de febrero los 11 años de fundación, con un gran acto nacional que se celebrará en la Gran Arena del Cibao, en Santiago de los Caballeros, a partir de las 9:00 de la mañana.

El discurso central estará a cargo del presidente Luis Abinader y contará también con la participación del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía.

En una nota de prensa remitida a ALMOMENTO.NET el partido indica que asistirán los miembros de la Dirección Ejecutiva, dirigentes y militantes de la provincia, municipios y de base.

ENCUENTRO DE LA UNIDAD Y CELEBRACION DE LOGROS

Califica la actividad como un encuentro de unidad, motivación y celebración por «los logros alcanzados desde la fundación de la organización en 2014».

«El PRM juega un rol estelar en la democracia, el desarrollo institucional, el crecimiento y la estabilidad económica del país, reafirmando sus principios y el compromiso con la militancia y la sociedad dominicana, en este segundo periodo de gobierno del presidente Luis Abinader», dice el documento.

La dirección del PRM resaltó que el partido ha reforzado sus estructuras y procesos de afiliación, y ha convocado a la militancia a participar de una jornada que promueve la cohesión interna y la reafirmación de su proyecto político en la República Dominicana.

an/am