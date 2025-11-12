Prisión preventiva para tres robaron $3 millones de cajero

SANTO DOMINGO.- Un año de prisión preventiva impuso un juez de Santo Domingo Oeste a tres acusados de haber robado tres millones de pesos de un cajero automático ubicado dentro de una empresa privada en el kilómetro 23 del municipio Pedro Brand.

Gregorio de la Cruz, Miguel Ángel de la Cruz Heredia y Ernesto Muñoz Villa fueron enviados al Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.

Muñoz Villa y de la Cruz Heredia se asociaron con Gregorio de la Cruz para desprender de la pared el cajero de una entidad bancaria, según el expediente.

jt-am