Todos están de acuerdo con el voto de los dominicanos que viven en exterior

Temístocles Montás, Leonel Fernández y Miguel Vargas, presidentes del PLD, FP y PRD

SANTO DOMINGO.- Representantes de los principales partidos de la República Dominicana favorecieron este martes el voto del dominicano en el exterior y apoyaron los reclamos de distintas entidades de la diáspora dominicana para que la Junta Central Electoral garantice su derecho al sufragio..

En comunicados públicos, Temístocles Montás, presidente del PLD; Leonel Fernández, de FP; Miguel Vargas, del PRD y Guillermo Moreno, de ALPAIS, así como el dirigente del PRM Hipólito Mejía se refirieron a los temores de que no se pueda realizarse ese voto debido a las limitaciones que distintos países tienen debido a la pandemia de coronavirus.

La JCE ha dado a los partidos un plazo de 24 horas, que comenzó el lunes, para que emitan sus opiniones sobre el particular.

Leonel Fernández (FP)

El presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, manifestó que no hay ninguna razón para que no haya voto en el exterior. “La única razón pudo haber sido la objeción por parte de las autoridades del país receptor, en este caso de EE. UU. que es de donde básicamente estamos hablando y no la habido tal objeción por parte de las autoridades norteamericanas”, sostuvo.

Dijo que no habiendo objeción por parte de esas autoridades para que se efectúen los comicios en Estados Unidos no debe surgir la objeción desde la República Dominicana ni de las autoridades electorales.

Temístocles Montás (PLD)

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) que realice sus mejores esfuerzos para que los dominicanos residentes en el exterior puedan votar el 5 de julio próximo.

Pidio al organismo de comicios que trate de obtener garantías en este sentido de los 108 territorios que componen las tres circunscripciones electorales que la República Dominicana ha creado en el exterior.

Miguel Vargas (PRD)

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, manifestó este martes que esa organización está totalmente de acuerdo con el voto en el exterior y resaltó que su posición al respecto “no es coyuntural, sino que es coherente en reconocer que es un derecho fundamental”.

Alegó que fue el PRD que auspició, no solamente la participación activa de los dominicanos en la política de su país de residencia, sino también que pudieran obtener la doble nacionalidad, una iniciativa del doctor José Francisco Peña Gómez.

Hipólito Mejía PRM

El expresidente Hipólito Mejía expresó profunda preocupación por lo que considera “nefasta posibilidad de que los dominicanos en todo el mundo no puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones pautadas para el 5 de julio próximo”

En una carta a la JCE le instó procurar el concurso de todos los sectores que puedan contribuir a la realización exitosa de los comicios, garantizando el derecho que la Constitución y las leyes acuerdan a cada ciudadano dominicano, sin menoscabo del lugar donde residan.

Guillermo Moreno (ALPAIS)

El presidente del partido Alianza País (ALPAIS), Guillermo Moreno, consideró que el PLD teme al voto en el exterior “como el diablo a la cruz”.

Dijo que el partido oficial parece no tener interés en que se lleven a cabo elecciones en el exterior porque “no puede comprar el voto a través de mecanismos clientelares al medio millón de electores que viven fuera del país”.

Manifestó que los 595,879 electores hábiles para votar este próximos 5 de julio tienen todo el derecho a hacerlo, por lo que el Estado debe trabajar para garantizar a través de la JCE y el Ministerio de Relaciones Exteriores este derecho.

Para Moreno llama a mucha preocupación la parsimonia con que el Estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la JCE, han asumido el montaje de las elecciones en las 3 circunscripciones que componen el voto en el exterior de cara al 5 de julio.

