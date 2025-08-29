Primero la Gente ratifica alianza con Luis Abinader y Gobierno

SANTO DOMINGO. – El Partido Primero la Gente (PPG) dejó claramente establecido que su alianza con el presidente Luis Abinader y con el Gobierno continúa siendo sólida, firme e inquebrantable, ratificando su total respaldo a la obra de gestión que encabeza el mandatario.

“Creemos en la visión y el liderazgo del presidente Abinader y estamos comprometidos con el éxito de su gobierno”, expresó el PPG en un documento difundido por su Secretaría de Comunicaciones.

La organización política explicó que las recientes declaraciones de su presidente, el senador Antonio Marte, no constituyen una crítica al Gobierno ni al presidente Abinader.