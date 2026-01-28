Presidentes de Latinoamérica apelan por integración regional

Ciudad de Panamá (EFE).- La defensa de la integración ha sido uno de los ejes en el comienzo de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, que arrancó este miércoles con llamados de los mandatarios de Colombia, Brasil y Bolivia a realizar un trabajo común.

Participan los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast, quienes comenzaron a llegar el martes el país centroamericano.

CONSOLIDAR REGION COMO BLOQUE UNICO

Como anfitrión Mulino pidió a los países de Latinoamérica avanzar en la integración para consolidar a la región como «un bloque único», como la vía para insertarla en el nuevo orden mundial y garantizar tanto su defensa ante «posibles amenazas» como su rol de «contrapeso de paz, diálogo y equilibrio global».

«Estoy convencido que América Latina debe conformarse como un bloque único, pues solo así tendrá poder de negociación y poder concreto ante posibles amenazas» en un mundo en el que «se está buscando un nuevo orden internacional, más alejado del idealismo y más cercano a la diplomacia realista», afirmó el Jefe de Estado.

RECLAMAR EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE

Siendo un «bloque único», América Latina y el Caribe podrá «reclamar el lugar» que le corresponde «como miembros permanentes y no rotativos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar la paz» en un mundo que «está, desde hace tiempo, en la tensa antesala de una gran tormenta», indicó.

Por su parte, Lula condenó la división del mundo en «zonas de influencia», lo que a su juicio es un «retroceso histórico» revestido de «neocolonialismo».

El líder progresista recordó que, en medio del actual contexto de «ruptura» global, hubo un momento en la historia en que Estados Unidos fue «un socio» comprometido con «el desarrollo» de la región.

an/am