Presidente Toronto optimista Vladimir Guerrero se quedará

Vladimir Guerrero Jr

TORONTO.- El presidente de los Toronto Blue Jays, Mark Shapiro, se muestra optimista de que el equipo podrá mantener al primera base estrella Vladimir Guerrero Jr. fuera del mercado de agentes libres cuando su contrato actual expire después de esta temporada.

Blue Jays quiere que Vladimir Guerrero Jr. se convierta en un jugador de legado. Getty Images

«Creo que lo firmaremos. Creo que le extenderemos el contrato», declaró Shapiro a la prensa el jueves. «Tenemos una visión clara del resultado deseado.

«Vlad quiere jugar toda su carrera con los Toronto Blue Jays. Queremos que termine su carrera con el uniforme de los Blue Jays y sea un verdadero legado para el equipo. Es un buen punto de partida».

Al ser informado sobre los comentarios de Sharpiro, Guerrero reiteró el jueves que también se mantiene «optimista».

«Siempre me he sentido bien con todo esto», declaró Guerrero a la prensa. «Estoy de acuerdo. Simplemente seguiré trabajando duro y seré optimista. No les cerraré la puerta. Voy a dejar que mis agentes trabajen con eso. Si hay algo ahí, seguirán trabajando en ello. Simplemente estaré en el campo, concentrado en mis compañeros, en mi equipo, en mi juego».

Informes de la semana pasada indicaban que Guerrero y los Blue Jays tenían una diferencia de aproximadamente $50 millones, y que el toletero buscaba $500 millones. Shapiro describió los informes como «una simplificación excesiva basada en solo una parte de la información».

Guerrero, quien cumplió 26 años el domingo pasado, tenía como fecha límite el 17 de febrero para alcanzar una extensión de contrato. Las partes evitaron el arbitraje a principios de la temporada baja cuando llegaron a un acuerdo por un año y $28.5 millones.

Guerrero, quien ganó $19.9 millones en 2024, tuvo su cuarta temporada consecutiva como All-Star, obtuvo su segundo Bat de Plata y terminó sexto en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Bateó .323 con un porcentaje de embase de .396, un slugging de .544, 30 jonrones y 103 carreras impulsadas en 159 juegos.

En seis temporadas en las Grandes Ligas con los Blue Jays, Guerrero tiene una línea de bateo de .288/.363/.500, con 160 jonrones y 507 carreras impulsadas en 819 juegos.

A Shapiro le gustaría que Guerrero fuera lo que él llama un jugador de legado, pasando toda su carrera en un solo equipo. Sin embargo, Shapiro priorizó la importancia de construir un gran equipo por encima de retener a un jugador estrella.

«Seamos claros. Sólo ha habido un jugador en mi tiempo en las Grandes Ligas que tuvo un argumento de marketing que compensó significativamente el valor de su contrato. Un jugador. Solo uno», dijo Shapiro, refiriéndose a Shohei Ohtani.

«En cualquier otro caso, diría que lo único que realmente vende cientos de miles de entradas es ganar. Hay jugadores con personalidades magnéticas, como Vlad, que amplifican las victorias y pueden ser de gran ayuda, pero los aficionados no vienen a ver grandes jugadores en equipos perdedores.

of-am