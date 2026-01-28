Presidente SCJ exhorta a empresarios a confiar en RD

Luis Henry Molina

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, instó a los empresarios a confiar en República Dominicana.

Aseguró que en el país «hay reglas claras, jueces independientes y un Estado de derecho que funciona».

Afirmó que los jueces dominicanos no obedecen a partidos políticos, ni a oficinas de abogados y que actúan solo bajo el imperio de la ley y la Constitución.

Explicó que por esa razón, mientras el 68 % de los países evaluados por el World Justice Project (WJP) retrocedieron en Estado de derecho, República Dominicana avanzó 11 puestos en el 2025 y 20 posiciones desde el 2019.

No obstante, dijo que el Poder Judicial dominicano tiene desafíos y uno de ellos es erradicar totalmente los «litigios eternos», que, según indicó, están dejando de ser la norma.

Subrayó que ese es el objetivo, una justicia que opere con la misma agilidad de los negocios.

«¿Qué queremos nosotros?, que ningún caso, ese es el objetivo que tenemos, desde que inicia en el primer nivel hasta que termine dure más de un año porque eso es lo que quiere la economía dominicana, que su justicia sea creíble, confiable y previsible», dijo Molina en el primer almuerzo de este año de la Cámara Americana del Comercio de la República Dominicana ((Amchamrd), donde fungió como orador principal.

Insistió en que las empresa necesitan seguridad para invertir y que la justicia es el «escudo que protege» y garantiza la confianza de los inversionistas.