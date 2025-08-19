Presidente RD anuncia próxima designación de funcionarios

Santo Domingo, 19 ago (Prensa Latina) El presidente dominicano, Luis Abinader, adelantó este lunes que en los próximos días designará nuevos funcionarios en su gabinete con el fin de ocupar cargos de dirección vacantes en instituciones del Estado.

Durante «La Semanal con la Prensa», aseguró que estas plazas se cubrirán en un plazo corto y destacó la necesidad de que todos los organismos cuenten con un jefe para asegurar la continuidad y eficacia de los servicios.

La víspera, el mandatario -que este sábado cumplió cinco años en el Gobierno- realizó varios nombramientos para el fortalecimiento de áreas clave de la administración pública vinculadas a la economía, la comunicación gubernamental, la protección social, la movilidad y la salud.

El gobernante designó a Samuel Pereyra Rojas como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y nombró al asesor económico y consultor político Leonardo Aguilera Batista como presidente ejecutivo del Banco de Reservas.

El Decreto 461-25, firmado por el mandatario, también designa a Félix Antonio Reyna como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), en tanto el periodista Carlos Alberto Caminero asumió la Dirección de Prensa del presidente.

Como subdirector de la Diecom fue elegido Abel José Guzmán, periodista y analista político.

El nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) es Edward Rafael Guzmán Padilla, profesional con trayectoria en administración pública y políticas sociales, en tanto el ingeniero Onéximo Antonio González es el vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

Además, la comunicadora Kenia Xiomara Guante fue nombrada viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia y al frente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil figura Rafael Adolfo Pérez de León.

Por último, el doctor Virgilio Cedano, con experiencia en medicina comunitaria, fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria.

npg/mpv