Presidente pide jóvenes RD no ponerse límites en aspiraciones

Santiago de los Caballeros.-El presidente Luis Abinader llamó este sábado a los jóvenes dominicanos a no poner límites a sus aspiraciones, sin importar el área en la que quieran desarrollarse, y les aseguró que tendrán el mayor respaldo posible desde el gobierno.

«Yo siempre he dicho que la juventud dominicana no debe tener límites hacia lo que aspira y ahí está el ejemplo de Marileidy (Paulino) y eso lo repito, no solamente en el deporte», manifestó el Mandatario al ser entrevistado por periodistas luego de que él encabezara el acto de entrega de la remodelada Escuela de Bellas Artes de Santiago.

ORGULLO NACIONAL

El Mandatario manifestó que esta atleta dominicana es un orgullo nacional porque no solamente ganó el oro en los Juegos Olímpicos París 2024 y se coronó como la nueva reina de los 400 metros, sino porque además rompió el récord olímpico con 48,17 segundos.

Expresó que ella, además, es un paradigma a seguir para la juventud dominicana.

Indicó dijo él siempre estuvo confiado en su triunfo porque la atleta dominicana se sentía segura de que sería la ganadora.

Consideró que el pueblo dominicano tiene que aplaudir esta gran hazaña y que él espera que ella retorne para recibirla.

Abinader dijo que ha recibido llamadas de presidentes de otros países para felicitarle por el gran trabajo de Marileidy.

INAUGURA CARRETERA

Tambien en esta provincia de Santiago, Abinader inauguró la carretera Juan Veras-Las Yayitas, la cual beneficiara a cientos de familias de esta zona ganadera y agrícola.

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, informó que la construcción de esta vía, de seis kilómetros, fue solicitada durante años por moradores de la zona, y potenciará el desarrollo y el turismo de montaña.

Destacó que cuando Abinader asumió la presidencia de la República en el año 2020 instruyó que se concluyeran los trabajos de esta vía y de la la carretera turística Gregorio Luperón , los cuales tenían buen tiempo detenidos.

Acompañaron también al presidente Abinader, la gobernadora Rosa Santos; el alcalde Ulises Rodríguez; el senador Eduardo Estrella, el senador electo Daniel Rivera, el administrador de Edenorte Andrés Cueto, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Andrés Burgos y el empresario Manuel Estrella.

sp-am