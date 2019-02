Presidente Nicolás Maduro niega que en Venezuela se esté pasando hambre

CARACAS.- La ayuda ya está en la frontera pero cúando se va a empezar a repartir.

Esta es la preguntan que se hacen las decenas de personas que aguardan deste el jueves al otro lado del puente de Tienditas, paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, para suplicar al Gobierno de Maduro que deje entrar la ayuda humanitaria de Estados Unidos.

Para muchos, la situación es tan desesperante que uno ya no puede ni morirse:

“Mi mamá se murió hace quince días y no la pudieron ni operar . Nos tocó buscar todos los recursos como fuera, porque hasta un entierro acá, no se puede porque los ataúdes son caros, ya no alcanzan ni para enterrar a un muerto!”, clama un manifestante.

La forma en la que los cargamentos llegarán al país petrolero sigue siendo un misterio, ya que el gobierno de Nicolás Maduro, no reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos, ha anunciado que no permitirá su entrada por considerarla parte de un “show”.

En su carta a Washington, Maduro ha negado que su país esté pasando hambre:

“Por nuestros inmensos recursos petroleros, minerales y otras grandes riquezas han impulsado una coalición internacional encabezada por el Gobierno imperialista de Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente.”

Este jueves, el mandatario ha asegurado que irá a Washington para entregar una carta con 10 millones de firmas para exigir el “cese al intervencionismo y las amenazas”.