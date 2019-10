Presidente JCE aclara que auditoría a equipos no responde a exigencias LF

En una rueda de prensa, el responsable de la entidad electoral explicó que la JCE «no ha accedido hacer una auditoria forense» por las acciones llevadas a cabo por Fernández, entre ellas la convocatoria de dos manifestaciones frente a la sede de la entidad, sino que «lo ha decidido, que son cosas diferentes».

«Eso estaba predeterminado y decidido. Los términos técnicos en los que ese trabajo se va a hacer son públicos y nosotros somos los primeros que queremos que esto se esclarezca, la democracia lo necesita», apuntó.

Asimismo, Castaños Guzmán afirmó que «una acusación sin pruebas es una calumnia» en referencia a las denuncias de fraude manifestadas por Fernández, que no reconoce los resultados del nivel presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dan la victoria por escaso margen a su contrincante Gonzalo Castillo.

«Las personas que hacen este tipo de afirmaciones están en el deber y en la obligación de presentar las pruebas y es, precisamente, lo que esta JCE está demandando a las personas que están esparciendo estas informaciones falsas, que presenten las pruebas», dijo.

Las declaraciones de Castaños Guzmán se producen después de que Leonel Fernández manifestara su beneplácito por el anuncio de la JCE de que realizaría una auditoría al sistema de voto automatizado, tras denunciar de forma reiterada que se produjo fraude durante el proceso de consulta, aunque solicitó acompañamiento internacional en el examen.

En concreto, pidió que esta acción sea supervisada por la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y los Estados Unidos y que se haga con términos de referencia aceptados universalmente.

La auditoría incluirá el secreto del voto y su no trazabilidad; verificará que no exista una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso y comprobará que en la información registrada en las bases de datos y comprobantes físicos no hayan referencias que permitan, sugieran o induzcan a relacionar voto y votante.

Asimismo, comprobará el método utilizado para eliminar la posibilidad de «correlacionar» el voto y el votante en la base de datos; verificará la integridad de los datos y objetos de la base de datos y certificará que lo elegido por el elector sea exactamente lo impreso en el comprobante de votación.

El resultado final de las primarias otorgó 911.324 votos al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y 884.630 sufragios a Leonel Fernández, resultados que este no reconoce.