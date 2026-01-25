Presidente electo Chile recorre muro construye R.Dominicana
Dajabón (República Dominicana), 25 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, recorrió este domingo junto al gobernante de la República Dominicana, Luis Abinader, parte del muro o verja perimentral que ese país levanta a lo largo de la frontera con Haití, con el objetivo de controlar el paso de migrantes, drogas y armas.
Ambos hicieron el recorrido, con una alta presencia de militares, por la parte de Dajabón (noroeste dominicano), provincia hasta la que se trasladaron desde Santiago (norte), donde ambos mantuvieron una reunión el sábado en la residencia presidencial habilitada en esa demarcación, y en la que hablaron sobre migración, turismo, seguridad, comercio, entre otros puntos.
Después, Kast y su comitiva recibieron una explicación sobre la construcción del muro fronterizo, que empezó el 20 de febrero de 2021 y el primer tramo se inauguró en octubre de 2023.
En declaraciones a la prensa, el próximo presidente de Chile dijo que «el control migratorio es fundamental», destacó las medidas dispuestas por el Gobierno de Abinader en ese sentido, y consideró como «muy importante» la oportunidad de conocer sobre el terrero este tipo de experiencias, que permiten combatir delitos como el tráfico de menores de edad, según apuntó.
«Debemos compartir informaciones con distintos países. Tenemos (en Chile) grandes fronteras a través de las que ingresan personas de distintas nacionalidades», sostuvo Kast, quien ha prometido mano dura con la migración.
Kast, que se impuso por más del 58 % en las elecciones de diciembre y sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, también se refirió al parque industrial que opera entre Dajabón y Ouanaminthé (Juana Méndez), en Haití, en el que laboran entre 18.000 y 20.000 haitianos.
«Es algo que podríamos estudiar (en Chile), no estoy diciendo que voy a hacer lo mismo, pero uno se abre a pensar en soluciones en la frontera», agregó.
Por su lado, el presidente dominicano reiteró nuevamente la disposición de su administración de colaborar con Chile, «un gran país», en temas como el crimen organizado, la trata de mujeres y el tráfico de niños.
«Y eso es lo que estamos haciendo», subrayó Abinader, quien ordenó en octubre de 2024 una política de deportaciones masivas de migrantes haitianos en situación irregular.
Desde entonces se deportan unos 10.000 migrantes haitianos por semana pese a los llamamientos de organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en el primer semestre de 2025 más de 4.000 personas murieron a causa de la violencia de las bandas armadas.
En sus declaraciones a la prensa, Abinader agradeció a Kast «la distinción» de incluir a la República Dominicana en la gira que realiza por la región.
Tras su visita a República Dominicana, que concluye hoy, se trasladará a El Salvador, donde se reunirá previsiblemente con el presidente de ese país, Nayib Bukele, cuya política carcelaria y de seguridad ha sido muy alabada por el chileno, aunque aún se desconocen detalles del encuentro.
Posteriormente, viajará a Panamá donde participará del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF – banco de desarrollo y el Gobierno panameño. EFE
