Presidente dominicano se reúne con José María Aznar en Madrid

MADRID, España.– El presidente dominicano Luis Abinader sostuvo este martes un encuentro con el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar López, durante su visita oficial a la capital española, donde ambos conversaron en un ambiente de cordialidad y cercanía.

La reunión se produjo luego de la llegada del mandatario dominicano a Madrid y contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor “Ito” Bisonó.

ENCUENTRO DE CORTESÍA Y AMISTAD

La conversación tuvo lugar en el hotel The Palace, a Luxury Collection Hotel, en un espacio privado, como parte de la agenda del jefe de Estado dominicano en España.

Abinader y Aznar mantienen una relación de amistad y cercanía desde hace varios años, caracterizada por coincidencias en torno a la búsqueda de soluciones a los desafíos sociales y políticos.

El encuentro permitió a ambos líderes intercambiar impresiones sobre distintos temas, en el marco de sus vínculos personales e institucionales.

TRAYECTORIA DE JOSÉ MARÍA AZNAR

José María Aznar presidió el Gobierno español durante dos períodos consecutivos, entre 1996 y 2004, tras llegar al poder como dirigente del Partido Popular.

Actualmente, preside la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), dedicada al análisis político, económico e institucional, así como el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), entidad orientada a la formación y el estudio de políticas públicas y liderazgo.

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