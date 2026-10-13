Presidente dice sacar a RD del hambre es su «mayor orgullo»

El presidente dominicano Luis nAbinader durante un discurso ante el Foro de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, Italia.

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ROMA, Italia.– El presidente Luis Abinader dijo este lunes que haber contribuido a que la República Dominicana saliera del «mapa del hambre» es «el logro que mayor orgullo» le produce de su gestión.

Declaró que garantizar la alimentación y una vida digna a la población constituye uno de los mayores propósitos del servicio público.

Durante un discurso ante el Foro de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) , manifestó que, aunque espera que las obras de infraestructura, las reformas y el fortalecimiento institucional permanezcan como parte de su legado, su mayor satisfacción es haber contribuido a reducir el hambre en el país.

“Pero si me preguntan cuál de esos logros me produce mayor orgullo, mi respuesta será sencilla: haber contribuido a que mi país saliera del Mapa del Hambre”, expresó.

PRIORIDAD DEL GOBIERNO

El Presidente recordó que esta meta pasó de ser una aspiración a convertirse en una prioridad de su gobierno y destacó que la República Dominicana redujo la prevalencia de la subalimentación del 21.3 % en 2006 a menos del 2.5 % en 2025.

“Y hoy comparezco ante ustedes con una emoción difícil de expresar. Mi país, la República Dominicana, ha salido oficialmente del Mapa del Hambre de la FAO”, manifestó ante los representantes del organismo internacional que se dan cita en la capital italiana.

El jefe de Estado sostuvo que detrás de estas estadísticas hay millones de personas cuyas condiciones de vida han mejorado, por lo que destacó la importancia de continuar impulsando políticas públicas que permitan a las familias acceder a alimentos suficientes y nutritivos.

REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y AUMENTO DE LOS INGRESOS

El mandatario explicó que la lucha contra el hambre se ha desarrollado mediante dos líneas de acción: aumentar la disponibilidad de alimentos y mejorar los ingresos de los hogares.

En ese sentido, indicó que entre 2004 y 2024 el índice de producción de alimentos por habitante en Repubica Dominicana creció un 122.3 %, mientras que entre 2015 y 2025 el ingreso real por habitante de los hogares aumentó un 43.7 %.

Asimismo, señaló que durante ese período la pobreza monetaria descendió del 41.1 % al 17.3 %, mientras que la pobreza extrema pasó del 8.7 % al 2.2 %.

Destacó que la producción nacional abastece más del 85 % de la demanda de alimentos, resultado que atribuyó al esfuerzo de los productores agropecuarios y al respaldo ofrecido al sector mediante financiamiento, tecnología y otras medidas de apoyo.

PROTECCIÓN SOCIAL PARA LAS FAMILIAS

El presidente también resaltó la ampliación de los programas sociales destinados a garantizar el acceso a los alimentos, especialmente entre los hogares de menores ingresos.

Indicó que la alimentación escolar pasó de beneficiar a 1.7 millones de estudiantes en 2019 a más de 2.2 millones en 2025.

Además, destacó que los subsidios Aliméntate y Bono Gas respaldan a más de 1.4 millones de hogares, mientras que los 163 Comedores Económicos distribuidos en el territorio nacional suministran diariamente más de 183,000 raciones de comida caliente gratuita.

El mandatario agregó que los Mercados de Productores y las Bodegas Móviles contribuyen a acercar los alimentos a las comunidades a precios asequibles.

Al referirse al impacto de estas iniciativas, afirmó que la lucha contra el hambre no debe medirse únicamente por los indicadores económicos, sino también por las oportunidades que se abren para los niños, las familias y las personas más vulnerables.

“El hambre no vacía solamente un plato. Puede vaciar también de oportunidades una vida entera”, expresó.

LLAMA A MANTENER ESFUERZOS

El jefe de Estado advirtió que la salida del Mapa del Hambre no significa que el trabajo haya terminado y sostuvo que el país debe continuar avanzando hacia dietas saludables y accesibles, fortalecer la educación alimentaria y combatir la malnutrición.

También destacó el Plan de Acciones Anticipatorias frente a la Sequía Agrícola 2026-2027, orientado a reducir los efectos de la sequía sobre el campo, mejorar los sistemas de riego, proteger las cuencas hidrográficas y acompañar a los pequeños productores.

Asimismo, reiteró la importancia de la cooperación internacional para facilitar el acceso a tecnología, conocimientos y financiamiento que permitan a los países enfrentar el desafío de la seguridad alimentaria.