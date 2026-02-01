Presidente designa a Jimmy Rosario como rector del ITLA
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader designó al ingeniero Jimmy Rosario Bernard como nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).
La disposición está contenida en el decreto 65-26 emitido por el Mandatario antes de viajar a Dubai.
Rosario Bernard es un profesional con más de 25 años de experiencia liderando procesos de transformación digital en los ámbitos gubernamental, académico y empresarial.
Cuenta con estudios de doctorado en Ingeniería Informática y ha desempeñado funciones estratégicas en la modernización tecnológica del Estado, incluyendo su labor como director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, director general de TIC del Ministerio de Educación y director general de Tecnología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Ha coordinado proyectos de alto impacto vinculados a la digitalización de servicios públicos, la educación virtual, la ciberseguridad y la innovación tecnológica, además de gestionar alianzas de cooperación con importantes actores internacionales del sector.
Su experiencia incluye la dirección de equipos multidisciplinarios de gran escala y la optimización de inversiones públicas en tecnología, así como aportes al diseño de políticas nacionales en materia de agenda digital y gobernanza tecnológica.
