Presidente del COD llama a reflexión de cara las elecciones

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SANTO DOMINGO.- El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, llamó este lunes a la dirigencia del movimiento deportivo federado a reflexionar de cara a las elecciones del organismo, pautadas para el próximo 2 de diciembre.

Bautista respaldó los pronunciamientos de los dirigentes deportivos Gilberto García y William Ozuna en favor de un voto de conciencia y exhortó a los presidentes de las federaciones a valorar la actual gestión del COD a partir de sus resultados y no de los discursos.

“Respaldamos el voto de conciencia, pero que sea un voto de conciencia con memoria”, manifestó Bautista, al recordar que, según afirmó, la administración anterior dejó al COD con un déficit de 28 millones de pesos.

El presidente del organismo sostuvo que la actual gestión logró sanear las finanzas y colocar al COD al día con sus compromisos económicos.

DESTACA OBRAS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

Bautista también enumeró varias acciones desarrolladas durante la actual administración, entre ellas la renovación de la flota vehicular y los trabajos de rehabilitación de la sede del olimpismo dominicano.

Entre las obras citó la remodelación del salón Wiche García Saleta, el comedor de empleados, la impermeabilización del techo, la climatización general y la señalización y organización del parqueo.

Asimismo, destacó la relación institucional mantenida con el Ministerio de Deportes y el manejo de las delegaciones dominicanas durante el ciclo olímpico, que culminó con la participación del país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El dirigente deportivo resaltó además los vínculos del COD con organismos internacionales, entre ellos Panam Sports, CANOC, Centro Caribe Sports, la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y el Comité Olímpico Internacional (COI).

Como parte de ese posicionamiento internacional, señaló que el próximo año el COI celebrará su asamblea en Punta Cana, lo que constituirá, según indicó, la segunda ocasión en que este encuentro se realiza en el Caribe.

Bautista también mencionó acuerdos de colaboración suscritos con los comités olímpicos de España, Alemania, Paraguay, Argentina, Brasil, Perú y Guatemala, así como las relaciones con organismos olímpicos de otros países del continente.

Según explicó, estos acuerdos han permitido a federaciones deportivas dominicanas utilizar instalaciones y programas internacionales para la preparación de sus selecciones nacionales.

Sobre las federaciones suspendidas, Bautista indicó que el COD se remite a las declaraciones ofrecidas previamente sobre ese tema.

“Nosotros también pedimos voto de conciencia. Que cada federado vote pensando en la estabilidad, en la institucionalidad y en el futuro del olimpismo nacional”, concluyó.

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