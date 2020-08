Presidente de la CNTD pide a Luis Abinader reconsiderar cierre de Fonper

Jacobo Ramos

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) solicitó al presidente electo Luis Abinader reconsiderar su posición de cerrar el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

Ramos estimó que con el Fonper es una institución que invierte lo que recauda en el gobierno, como a su vez en obras sociales que benefician a la población.

Dijo además que si el presidente tiene la percepción de que existen irregularidades, lo correcto es que ordene realizarles auditorías a esa institución, para revisar el uso de los fondos.

También consideró, que sobre los cierres y fusiones de instituciones, anunciados por el presidente electo, tales como es el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de obras del Estado (OISOE), el Despacho de la Primera Dama y del Consejo Estatal del Azúcar, lo primero que tiene que considerar es la protección para gente, los trabajadores y trabajadoras que laboran en esas instituciones, si finalmente se concretiza la eliminación de tales entidades.

“Cabe resaltar que las instituciones no son corruptas, y si existiere acciones cuestionables en ellas, no son realizadas por empleados que no tiene la autoridad para tomar decisiones, en ese sentido, la gran mayoría son personas honestas y trabajadoras”, manifestó.

Indicó que el consejo de Fonper lo integran varias instituciones como son el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, el Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, representantes de las centrales sindicales y del Ministerio Técnico de la Presidencia.

of-am