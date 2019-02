Presidente Danilo Medina afirma RD es país de AL de más prestigio económico

HATO MAYOR.- El presidente Danilo Medina afirmó este domingo que “no somos el paisito que conocimos en el pasado y somos la economía de más prestigio de América Latina y el Caribe”.

“Estamos hablando de una economía en franco proceso de crecimiento; somos una economía de empuje”, dijo durante la entrega de una planta procesadora de lácteos, frutas y néctares prometida a ganaderos de esta provincia.

Dijo que República Dominicana promedia un crecimiento de 6.6% al año, el más alto de la región.

Sostuvo que durante el evento realizado en Roma, bajo el tema “Innovaciones e iniciativas empresariales en el mundo rural”, el jefe de Estado dominicano explicó como la pobreza rural ha pasado del 51% en que se encontraba en 2013, al 25.6% con que cerró 2018.

“¿Ustedes creen que es casual que me inviten a hablar de innovación en la economía rural en un escenario junto con el Papa en Roma? No es casual. Me están invitando porque la República Dominicana se está convirtiendo en un objeto de admiración, eso es lo que somos en el día de hoy. Somos un modelo. A mucho gente le duele eso, pero eso no se puede ocultar. Esa es una realidad que está ahí”, indicó.

Citó la planta entregada este domingo aquí y afirmó que la democratización que ha experimentado la sociedad dominicana en los últimos seis años es sólida.

“Mucha gente dice, bueno es verdad que la economía va creciendo, pero no se derrama. ¿¡Qué no se derrama!? ¿¡Y esos 40 mil millones que yo he metido en el campo!?, acotó.

Precisó que conoce muy bien todas las provincias del país, las cuales ha recorrido en innumerables ocasiones, y ha constatado la transformación de la República Dominicana.

Y agregó: “El año pasado la masa de dinero en circulación, o sea el dinero que está en los bancos y en las manos de las personas, creció 10.6% y la banca dominicana prestó a la economía más de 111 mil millones de pesos. Eso es dinero en circulación que hay en manos de la gente”.

Entrega planta procesadora de lácteos

El Jefe del Estado entregó a la Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos de Hato Mayor, (COOPAGAHAMA) la planta procesadora de lácteos, frutas y néctares, acordada en su visita sorpresa 158.

La planta procesadora mejorará la calidad de vida de los ganaderos de la región Este y de los demás habitantes de la zona.

Los ganaderos de la región Este tendrán a partir de ahora el doble de beneficios, ya que diariamente venderán leche a la planta y, de igual forma, las ganancias serán distribuidas anualmente entre los socios de la cooperativa.

COOPAGAHAMA está compuesta actualmente por 150 ganaderos de la región.

Reconocimiento a Danilo Medina

Durante el acto, el Gobernante recibió un reconocimiento de parte de la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Múltiples de la Región Este, por sus aportes al sector.

of-am