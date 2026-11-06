Presidente condecora directora Real Academia de la Historia

MADRID, España. – El presidente Luis Abinader condecoró a Carmen Iglesias Cano, condesa de Gisbert y directora de la Real Academia de la Historia de España, con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, en reconocimiento a sus valiosos aportes y a su destacada trayectoria académica e intelectual.

La distinción reconoce su contribución al estudio de las ideas políticas, las instituciones y las transformaciones sociales, así como su rigor científico y su compromiso con la investigación histórica.

TRAYECTORIA ACADÉMICA DESTACADA

El presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez, destacó que la producción intelectual de Iglesias ha contribuido a comprender las circunstancias históricas de cada época, mediante el análisis científico, la independencia de criterios y el diálogo entre diferentes perspectivas.

Señaló que estos valores adquieren especial importancia para España y República Dominicana, dos naciones unidas por siglos de historia compartida.

Durante el acto también se resaltaron sus más de 200 publicaciones, su labor como docente e investigadora y los reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera, que la sitúan entre las figuras más destacadas de la historiografía española contemporánea.

Asimismo, fue valorada su gestión al frente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, su participación en el Consejo de Estado y su esfuerzo por acercar el conocimiento histórico a la sociedad.

AGRADECE LA DISTINCIÓN

Al recibir la condecoración, Carmen Iglesias expresó su emoción y agradecimiento al presidente Abinader y a la Academia Dominicana de la Historia.

Recordó sus 20 años de participación en el Foro de América, experiencia que le permitió recorrer prácticamente todas las ciudades y países de América Latina.

En la ceremonia estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor —Ito— Bisonó; el embajador dominicano en España, Tony Raful; la embajadora y representante permanente de República Dominicana ante ONU Turismo, Anabel Bueno, y el cónsul dominicano en Madrid, José Marte Piantini, entre otras personalidades.

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