Presidente Asamblea ONU sobre Haití: «No podemos esperar más»

SANTO DOMINGO.- Tras concluir dos días de visita oficial en Haití, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Dennis Francis, solicitó a la comunidad internación acudir en ayuda del pueblo haitiano, al considerar que no se puede esperar más.

Francis publicó un mensaje en sus redes sociales en el que indicó que viajó a Haití para asegurarle al pueblo haitiano que no los han olvidado.

Destacó que la violencia desenfrenada afecta todo el espectro de sus vidas.

«El mundo necesita ayudar al pueblo haitiano a detener la violencia y trabajar con ellos por la paz, el progreso y la prosperidad de Haití, un país lleno de potencial. No podemos esperar más», indicó.

El presidente de la Asamblea General de la ONU estuvo lunes y martes en Haití en una visita en la que realizó reuniones con diversos interlocutores de sectores gubernamentales, políticos y de la sociedad civil.

En su primer día de visita, el funcionario de la ONU se reunió con el primer ministro Ariel Henry, según informó la oficina de Francis y la del primer ministro haitiano.

El presidente de la Asamblea General de la ONU expresó al jefe del gobierno haitiano la solidaridad de la comunidad internacional con el pueblo haitiano.

Este martes, Francis sostuvo una reunión con un grupo de líderes de partidos políticos y miembros de la sociedad civil de Haití.

Entre los que asistieron a la reunión se encuentran: Claude Joseph, Jackson Chounoune, Velina Charlier, Auguste Ducena y Rosny Desroches.

Today, I met with a diverse group of Haitian political party leaders and members of civil society & heard from them on the future they envision for Haiti.

