Presidente Abinader y Haití ¡con firmeza y coraje!! (OPINION)

LA AUTORA es trabajadora social y comunicadora. Reside en Santo Domingo.

Toda la población dominicana, esto es, partidos políticos, empresariado, etc., que quieran proteger la soberanía de la nación, deben apoyar la decisión que, con firmeza y coraje, tomó el presidente Luis Abinader, de cerrar la frontera con Haití, buscando respeto, paz y bienestar para ambas naciones.

Haití y RD comparten una pequeña isla; Haití es un Estado fallido, prácticamente, sin gobierno, donde reina el caos, la miseria, la criminalidad organizada; para sobrevivir, muchos buscan llegar a RD, mientras empresarios privados hábiles, ambiciosos, aprovechan los conflictos para aumentar sus riquezas. Un grupo de ellos comenzó a construir un canal para desviar las aguas del Rio Masacre que nace en RD, violando un tratado de Paz, Amistad y Arbitraje firmado en 1929. Esa acción, les resulta más fácil que fomentar la reforestación, sembrar árboles, para tener ríos. El presidente Abinader pidió que detuvieran el canal o cerraría la frontera por aire, mar y tierra; siguieron su construcción; la cerró.

El cierre de la frontera afecta ambas naciones; es un mercado estupendo para RD y es fuente para sobrevivir miles de haitianos. Sin embargo, cerrarla es la lección más contundente que se puede enviar, no solo a los haitianos sino a los organismos internacionales, ONU, OEA; etc., para que comprendan que Haití necesita establecer una infraestructura productiva, para que no dependa de RD, que no puede con esa carga; parecería que los organismos evaden el problema, pues no es cuestión de llevarle comida y limosnas, sino de ayudarlos a establecer un gobierno, estructuras fuertes, para que la población pueda desarrollar sus potencialidades y vivir en paz.

Entristece ver el pueblo haitiano, huérfano de gobierno, sin rumbo, hambriento, infeliz, debemos ayudarlos a buscar bienestar; si queremos verlo elevar su nivel de vida, detengámonos a reflexionar; que el presidente Abinader cerrara la frontera es como encender una antorcha, una luz, una señal, a la comunidad internacional, para que pongan atención al llamado que le viene haciendo desde distintos escenarios, para que auxilien Haití; esa antorcha es también para que los haitianos piensen en organizarse, desarrollarse, producir, sin depender del vecino y estableciendo un gobierno que se ocupe del pueblo; esa antorcha es una señal, para que los dominicanos aprendamos a vivir mas independiente de la mano de obra haitiana en agropecuaria, construcciones, etc.

Indiscutiblemente, el cierre de la frontera es un pellizco a la isla, donde más le duele; un llamado de atención; hay que ser valiente y muy patriota para darlo en plena campaña política; es poner la nación por encima de intereses personales. Algunos lideres políticos hubieran esperado, conceptualizando, analizando; buscando salida diplomática, complaciendo empresarios a cambio del voto, poder y dinero y hasta dejando construir el canal.

Complace saber que el Presidente Abinader , no importa el precio, cuida la patria, hace que la respeten. Sabemos que ha seguido el dialogo diplomático por la construcción del canal en Haití pero con coraje, ¡cerró la frontera!. Ojalá surja un arbitraje internacional, que ayude. Mientras tanto “nos damos a respetar, o el crimen organizado nos arropara también a nosotros”.

jpm-am